По состоянию на утро 7 июля в Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В общей сложности с начала вспышки подтверждено 49 тысяч 607 случаев COVID-19.

За сутки скончался еще 21 пациент. При этом выздоровели 490 человек.

“7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1979 случаев;

• Волынская область – 2788 случаев;

• Днепропетровская область – 1116 случаев;

• Донецкая область – 686 случаев;

• Житомирская область – 1469 случаев;

• Закарпатская область – 3458 случаев;

• Запорожская область – 598 случаев;

• Ивано-Франковская область – 2744 случая;

• Кировоградская область – 663 случая;

• город Киев – 5665 случаев;

• Киевская область – 2809 случаев;

• Львовская область – 6445 случаев;

• Луганская область – 85 случаев;

• Николаевская область – 461 случай;

• Одесская область – 1919 случаев;

• Полтавская область – 325 случаев;

• Ровенская область – 4228 случаев;

• Сумская область – 321 случай;

• Тернопольская область – 2108 случаев;

• Харьковская область – 2416 случаев;

• Херсонская область – 196 случаев;

• Хмельницкая область – 842 случая;

• Черновицкая область – 5032 случая;

• Черкасская область – 678 случаев;

• Черниговская область – 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.