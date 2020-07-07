Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В общей сложности с начала вспышки подтверждено 49 тысяч 607 случаев COVID-19.
За сутки скончался еще 21 пациент. При этом выздоровели 490 человек.
“7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1979 случаев;
• Волынская область – 2788 случаев;
• Днепропетровская область – 1116 случаев;
• Донецкая область – 686 случаев;
• Житомирская область – 1469 случаев;
• Закарпатская область – 3458 случаев;
• Запорожская область – 598 случаев;
• Ивано-Франковская область – 2744 случая;
• Кировоградская область – 663 случая;
• город Киев – 5665 случаев;
• Киевская область – 2809 случаев;
• Львовская область – 6445 случаев;
• Луганская область – 85 случаев;
• Николаевская область – 461 случай;
• Одесская область – 1919 случаев;
• Полтавская область – 325 случаев;
• Ровенская область – 4228 случаев;
• Сумская область – 321 случай;
• Тернопольская область – 2108 случаев;
• Харьковская область – 2416 случаев;
• Херсонская область – 196 случаев;
• Хмельницкая область – 842 случая;
• Черновицкая область – 5032 случая;
• Черкасская область – 678 случаев;
• Черниговская область – 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.
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