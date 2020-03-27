Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Стоит отметить, что выздоровели еще трое пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 4 человек.
“По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая”, – подчеркивается в сообщении.
Согласно последним данным, случаи COVID-19 зафиксированы:
• Винницкая область – 5 случаев;
• Волынская область – 2 случая;
• Днепропетровская область – 3 случая;
• Донецкая область – 2 случая;
• Запорожская область – 8 случаев;
• Закарпатская область – 1 случай;
• Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
• Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;
• г. Киев – 47 случаев;
• Киевская область – 32 случая;
• Львовская область – 3 случая;
• Луганская область – 1 случай;
• Одесская область – 4 случая;
• Ровенская область – 9 случаев;
• Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);
• Херсонская область – 1 случай;
• Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;
• Черкасская область – 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 27 марта в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на вечер 26 марта количество зафиксированных случаев COVID-19 в Украине возросло до 196. За сутки диагноз был лабораторно подтвержден у 40 человек.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.