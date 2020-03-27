В Украине зафиксировано уже 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 62 новых случая.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Стоит отметить, что выздоровели еще трое пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 4 человек.

“По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая”, – подчеркивается в сообщении.

Согласно последним данным, случаи COVID-19 зафиксированы:

• Винницкая область – 5 случаев;

• Волынская область – 2 случая;

• Днепропетровская область – 3 случая;

• Донецкая область – 2 случая;

• Запорожская область – 8 случаев;

• Закарпатская область – 1 случай;

• Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

• Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;

• г. Киев – 47 случаев;

• Киевская область – 32 случая;

• Львовская область – 3 случая;

• Луганская область – 1 случай;

• Одесская область – 4 случая;

• Ровенская область – 9 случаев;

• Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);

• Херсонская область – 1 случай;

• Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

• Черкасская область – 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 марта в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.