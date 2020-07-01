По состоянию на утро 1 июля в Украине зафиксировано 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 14 человек. В то же время выздоровели 433 пациента.

За все время вспышки в Украине зафиксировано 44 тысячи 998 случаев заражения.

“1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая”, – сказано в сообщении МОЗ.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1876 случаев;

• Волынская область – 2427 случаев;

• Днепропетровская область – 1090 случаев;

• Донецкая область – 484 случая;

• Житомирская область – 1408 случаев;

• Закарпатская область – 2961 случай;

• Запорожская область – 572 случая;

• Ивано-Франковская область – 2438 случаев;

• Кировоградская область – 647 случаев;

• город Киев – 5138 случаев;

• Киевская область – 2610 случаев;

• Львовская область – 5578 случаев;

• Луганская область – 80 случаев;

• Николаевская область – 447 случаев;

• Одесская область – 1712 случаев;

• Полтавская область – 319 случаев;

• Ровенская область – 3784 случая;

• Сумская область – 297 случаев;

• Тернопольская область – 1930 случаев;

• Харьковская область – 2169 случаев;

• Херсонская область – 193 случая;

• Хмельницкая область – 805 случаев;

• Черновицкая область – 4850 случаев;

• Черкасская область – 645 случаев;

• Черниговская область – 538 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 июля в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.