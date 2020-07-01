Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 14 человек. В то же время выздоровели 433 пациента.
За все время вспышки в Украине зафиксировано 44 тысячи 998 случаев заражения.
“1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая”, – сказано в сообщении МОЗ.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1876 случаев;
• Волынская область – 2427 случаев;
• Днепропетровская область – 1090 случаев;
• Донецкая область – 484 случая;
• Житомирская область – 1408 случаев;
• Закарпатская область – 2961 случай;
• Запорожская область – 572 случая;
• Ивано-Франковская область – 2438 случаев;
• Кировоградская область – 647 случаев;
• город Киев – 5138 случаев;
• Киевская область – 2610 случаев;
• Львовская область – 5578 случаев;
• Луганская область – 80 случаев;
• Николаевская область – 447 случаев;
• Одесская область – 1712 случаев;
• Полтавская область – 319 случаев;
• Ровенская область – 3784 случая;
• Сумская область – 297 случаев;
• Тернопольская область – 1930 случаев;
• Харьковская область – 2169 случаев;
• Херсонская область – 193 случая;
• Хмельницкая область – 805 случаев;
• Черновицкая область – 4850 случаев;
• Черкасская область – 645 случаев;
• Черниговская область – 538 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 июля в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.