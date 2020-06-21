Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 735 новых случаев. Всего проведено 563 194 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1647 случаев;
  • Волынская область – 1782 случая;
  • Днепропетровская область – 1042 случая;
  • Донецкая область – 362 случая;
  • Житомирская область – 1257 случаев;
  • Закарпатская область – 2149 случаев;
  • Запорожская область – 554 случая;
  • Ивано-Франковская область – 2015 случаев;
  • Кировоградская область – 620 случаев;
  • Киев – 4325 случаев;
  • Киевская область – 2208 случаев;
  • Львовская область – 3780 случаев;
  • Луганская область – 72 случая;
  • Николаевская область – 358 случаев;
  • Одесская область – 1266 случаев;
  • Полтавская область – 291 случай;
  • Ровенская область – 2872 случая;
  • Сумская область – 257 случаев;
  • Тернопольская область – 1688 случаев;
  • Харьковская область – 1805 случаев;
  • Херсонская область – 186 случаев;
  • Хмельницкая область – 622 случая;
  • Черновицкая область – 4324 случая;
  • Черкасская область – 603 случая;
  • Черниговская область – 475 случаев.

Стоит отметить, что в Украине вторые сутки уменьшается количество новых случаев коронавируса. Вчера был выявлено 841 новый случай заболевания на COVID-19.