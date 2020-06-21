Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки зафиксировано 735 новых случаев. Всего проведено 563 194 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1647 случаев;
- Волынская область – 1782 случая;
- Днепропетровская область – 1042 случая;
- Донецкая область – 362 случая;
- Житомирская область – 1257 случаев;
- Закарпатская область – 2149 случаев;
- Запорожская область – 554 случая;
- Ивано-Франковская область – 2015 случаев;
- Кировоградская область – 620 случаев;
- Киев – 4325 случаев;
- Киевская область – 2208 случаев;
- Львовская область – 3780 случаев;
- Луганская область – 72 случая;
- Николаевская область – 358 случаев;
- Одесская область – 1266 случаев;
- Полтавская область – 291 случай;
- Ровенская область – 2872 случая;
- Сумская область – 257 случаев;
- Тернопольская область – 1688 случаев;
- Харьковская область – 1805 случаев;
- Херсонская область – 186 случаев;
- Хмельницкая область – 622 случая;
- Черновицкая область – 4324 случая;
- Черкасская область – 603 случая;
- Черниговская область – 475 случаев.
Стоит отметить, что в Украине вторые сутки уменьшается количество новых случаев коронавируса. Вчера был выявлено 841 новый случай заболевания на COVID-19.
- На Закарпатье стремительно растет количество больных коронавирусом COVID-19. Это привело к тому, что реанимационные отделения переполнены, и больницы первой волны вскоре могут быть не в состоянии принимать новых пациентов.