По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая COVID-19, за сутки - 833.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

В результате коронавирусной инфекции всего умерли 1035 человек, из них 23 – за последние сутки.

В общем выздоровели уже 16956 человек, за сутки – 314.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (240), Закарпатской (103), Ровенской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).

В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не обнаружили.