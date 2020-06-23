Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
В результате коронавирусной инфекции всего умерли 1035 человек, из них 23 – за последние сутки.
В общем выздоровели уже 16956 человек, за сутки – 314.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (240), Закарпатской (103), Ровенской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).
В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не обнаружили.
- По состоянию на 22 июня в Украине было подтверждено 37 241 случай COVID-19, из них 16 642 пациента выздоровели, 1 012 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 681 случай.