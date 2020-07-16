В Украине по состоянию на 16 июля подтверждено 56 455 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 848 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1445 человек, из них 18 – за последние сутки.

Выздоровели уже 28 931 человек, за сутки – 800.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 197, Киеве – 116, Ровенской области – 70.