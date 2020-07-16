Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1445 человек, из них 18 – за последние сутки.
Выздоровели уже 28 931 человек, за сутки – 800.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 197, Киеве – 116, Ровенской области – 70.
- Ранее Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.