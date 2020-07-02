Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано: во Львовской области – 152, Киеве – 104, Ровенской области – 93, Закарпатской области – 85, Волынской области – 81.
Новых случаев COVID-19 не обнаружили в Черкасской и Николаевской областях.
В общем умерли 1185 человек, из них 12 – за последние сутки.
В то же время выздоровели уже 20 053 человека, за сутки – 505.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.