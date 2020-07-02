В Украине по состоянию на 2 июля обнаружено 45 тысяч 887 случаев COVID-19. За сутки подтверждено еще 889 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано: во Львовской области – 152, Киеве – 104, Ровенской области – 93, Закарпатской области – 85, Волынской области – 81.

Новых случаев COVID-19 не обнаружили в Черкасской и Николаевской областях.

В общем умерли 1185 человек, из них 12 – за последние сутки.

В то же время выздоровели уже 20 053 человека, за сутки – 505.