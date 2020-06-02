Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще девять человек, а выздоровели – 388.
“По состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1029 случаев;
• Волынская область – 942 случая;
• Днепропетровская область – 943 случая;
• Донецкая область – 164 случая;
• Житомирская область – 776 случаев;
• Закарпатская область – 1216 случаев;
• Запорожская область – 450 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1442 случая;
• Кировоградская область – 516 случаев;
• город Киев – 3071 случай;
• Киевская область – 1623 случая;
• Львовская область – 1734 случая;
• Луганская область – 47 случаев;
• Николаевская область – 294 случая;
• Одесская область – 896 случаев;
• Полтавская область – 271 случай;
• Ровенская область – 1823 случая;
• Сумская область – 173 случая;
• Тернопольская область – 1180 случаев;
• Харьковская область – 1105 случаев;
• Херсонская область – 178 случаев;
• Хмельницкая область – 458 случаев;
• Черновицкая область – 3410 случаев;
• Черкасская область – 411 случаев;
• Черниговская область – 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 июня в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В аппарате Министерства охраны здоровья Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Межобластные автобусные перевозки с 1 июня заработали в Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.