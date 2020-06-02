По состоянию на утро 2 июня в Украине зафиксировано 24 тысячи 340 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 328 новых случаев.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще девять человек, а выздоровели – 388.

“По состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1029 случаев;

• Волынская область – 942 случая;

• Днепропетровская область – 943 случая;

• Донецкая область – 164 случая;

• Житомирская область – 776 случаев;

• Закарпатская область – 1216 случаев;

• Запорожская область – 450 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1442 случая;

• Кировоградская область – 516 случаев;

• город Киев – 3071 случай;

• Киевская область – 1623 случая;

• Львовская область – 1734 случая;

• Луганская область – 47 случаев;

• Николаевская область – 294 случая;

• Одесская область – 896 случаев;

• Полтавская область – 271 случай;

• Ровенская область – 1823 случая;

• Сумская область – 173 случая;

• Тернопольская область – 1180 случаев;

• Харьковская область – 1105 случаев;

• Херсонская область – 178 случаев;

• Хмельницкая область – 458 случаев;

• Черновицкая область – 3410 случаев;

• Черкасская область – 411 случаев;

• Черниговская область – 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 июня в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.