Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 14 человек. В то же время 420 пациентов выздоровели.
“По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 932 случая;
• Волынская область – 814 случаев;
• Днепропетровская область – 905 случаев;
• Донецкая область – 155 случаев;
• Житомирская область – 660 случаев;
• Закарпатская область – 1104 случая;
• Запорожская область – 420 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1327 случаев;
• Кировоградская область – 489 случаев;
• город Киев – 2739 случаев;
• Киевская область – 1474 случая;
• Львовская область – 1443 случая;
• Луганская область – 45 случаев;
• Николаевская область – 281 случай;
• Одесская область – 853 случая;
• Полтавская область – 267 случаев;
• Ровенская область – 1514 случаев;
• Сумская область – 166 случаев;
• Тернопольская область – 1126 случаев;
• Харьковская область – 959 случаев;
• Херсонская область – 177 случаев;
• Хмельницкая область – 381 случай;
• Черновицкая область – 3144 случая;
• Черкасская область – 393 случая;
• Черниговская область – 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 27 мая в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54 тыс. 885 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня планировалось возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что восстановление железнодорожных перевозок в Украине состоится уже на этой неделе.