По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировано 21 тысяча 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 321 случай заболевания – за последние сутки.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 14 человек. В то же время 420 пациентов выздоровели.

“По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 932 случая;

• Волынская область – 814 случаев;

• Днепропетровская область – 905 случаев;

• Донецкая область – 155 случаев;

• Житомирская область – 660 случаев;

• Закарпатская область – 1104 случая;

• Запорожская область – 420 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1327 случаев;

• Кировоградская область – 489 случаев;

• город Киев – 2739 случаев;

• Киевская область – 1474 случая;

• Львовская область – 1443 случая;

• Луганская область – 45 случаев;

• Николаевская область – 281 случай;

• Одесская область – 853 случая;

• Полтавская область – 267 случаев;

• Ровенская область – 1514 случаев;

• Сумская область – 166 случаев;

• Тернопольская область – 1126 случаев;

• Харьковская область – 959 случаев;

• Херсонская область – 177 случаев;

• Хмельницкая область – 381 случай;

• Черновицкая область – 3144 случая;

• Черкасская область – 393 случая;

• Черниговская область – 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 мая в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54 тыс. 885 сообщений о подозрении на COVID-19.