В Украине продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро оно превысило отметку в 6 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки было получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, среди них – 25 детей и 64 медика.

Наибольшее количество новых случаев за сутки было зарегистрировано в Ивано-Франковской и Житомирской областях (по 44).

В общей сложности уже подтверждено 6125 случаев COVID-19, из которых 399 детей и 1138 медработников.

В течение суток скончались еще 10 человек. Количество летальных случаев возросло с 151 до 161 (из них 84 мужчин и 77 женщин). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %). Выздоровели еще 8 человек. В общем 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 338 случаев, из которых 1 летальный; 18 человек выздоровели;

• Волынская область – 174 случая; 4 человека скончались; 13 выздоровели;

• Днепропетровская область – 122 случая, 1 из которых летальный; 9 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 16 случаев, 1 из которых летальный; 6 человек выздоровели;

• Житомирская область – 270 случаев; 6 человек скончались, 1 выздоровел;

• Закарпатская область – 205 случаев, 6 из которых летальные; 16 человек выздоровели;

• Запорожская область – 137 случаев; 3 человека скончались, 17 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 556 случаев; 37 летальных случаев; 27 пациентов выздоровели;

• город Киев – 892 случая заражения; 19 человек скончались, 33 выздоровели;

• Киевская область – 356 случаев коронавируса; 11 человек скончались, 28 выздоровели;

• Кировоградская область – 247 случаев, 13 из которых летальные; 17 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 256 случаев; 10 человек скончались, 26 выздоровели;

• Луганская область – 25 случаев заражения; 3 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 41 случай заражения;

• Одесская область – 146 случаев коронавируса, 1 из которых летальный;

• Полтавская область – 101 случай, 1 из которых летальный; 12 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 341 случай коронавируса; 11 летальных случаев; 21 человек выздоровел;

• Сумская область – 84 случая, 4 из которых летальные; 10 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 435 случаев заражения; 7 человек скончались, 34 выздоровели;

• Харьковская область – 77 случаев, 1 из которых летальный; 2 пациента выздоровели;

• Херсонская область – 70 случаев коронавируса, 1 из которых летальный; 7 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 49 случаев; 3 человека скончались, 5 выздоровели;

• Черкасская область – 186 случаев заражения; 3 человека скончались, 28 выздоровели;

• Черновицкая область – 988 случаев коронавируса; 16 человек скончались, 31 выздоровел;

• Черниговская область – 13 случаев, 1 из которых летальный; 3 пациента выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 4089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей.

Всего в Украине исследовано 61 тыс. 997 образцов на коронавирус методом ПЦР.