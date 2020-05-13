Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 14 человек (количество летальных случаев возросло с 425 до 439).
В то же время выздоровело рекордное количество пациентов за сутки – 343.
“По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 628 случаев;
• Волынская область – 510 случаев;
• Днепропетровская область – 773 случая;
• Донецкая область – 102 случая;
• Житомирская область – 530 случаев;
• Закарпатская область – 764 случая;
• Запорожская область – 331 случай;
• Ивано-Франковская область – 1144 случая;
• Кировоградская область – 428 случаев;
• город Киев – 1960 случаев;
• Киевская область – 1049 случаев;
• Львовская область – 870 случаев;
• Луганская область – 42 случая;
• Николаевская область – 225 случаев;
• Одесская область – 680 случаев;
• Полтавская область – 257 случаев;
• Ровенская область – 1045 случаев;
• Сумская область – 157 случаев;
• Тернопольская область – 1028 случаев;
• Харьковская область – 672 случая;
• Херсонская область – 165 случаев;
• Хмельницкая область – 196 случаев;
• Черновицкая область – 2444 случая;
• Черкасская область – 346 случаев;
• Черниговская область – 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 13 мая в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 тыс. 327 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.