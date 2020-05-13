В Украине по состоянию на утро 13 мая подтверждено 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 402 – за последние сутки.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 14 человек (количество летальных случаев возросло с 425 до 439).

В то же время выздоровело рекордное количество пациентов за сутки – 343.

“По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 628 случаев;

• Волынская область – 510 случаев;

• Днепропетровская область – 773 случая;

• Донецкая область – 102 случая;

• Житомирская область – 530 случаев;

• Закарпатская область – 764 случая;

• Запорожская область – 331 случай;

• Ивано-Франковская область – 1144 случая;

• Кировоградская область – 428 случаев;

• город Киев – 1960 случаев;

• Киевская область – 1049 случаев;

• Львовская область – 870 случаев;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 225 случаев;

• Одесская область – 680 случаев;

• Полтавская область – 257 случаев;

• Ровенская область – 1045 случаев;

• Сумская область – 157 случаев;

• Тернопольская область – 1028 случаев;

• Харьковская область – 672 случая;

• Херсонская область – 165 случаев;

• Хмельницкая область – 196 случаев;

• Черновицкая область – 2444 случая;

• Черкасская область – 346 случаев;

• Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 13 мая в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 тыс. 327 сообщений о подозрении на COVID-19.