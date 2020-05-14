Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 17 человек (количество летальных случаев возросло с 439 до 456).
В то же время выздоровело рекордное количество пациентов за сутки – 427.
“По состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 654 случая;
• Волынская область – 535 случаев;
• Днепропетровская область – 781 случай;
• Донецкая область – 117 случаев;
• Житомирская область – 533 случая;
• Закарпатская область – 791 случай;
• Запорожская область – 347 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1166 случаев;
• Кировоградская область – 432 случая;
• город Киев – 2012 случаев;
• Киевская область – 1067 случаев;
• Львовская область – 904 случая;
• Луганская область – 42 случая;
• Николаевская область – 228 случаев;
• Одесская область – 693 случая;
• Полтавская область – 257 случаев;
• Ровенская область – 1062 случая;
• Сумская область – 158 случаев;
• Тернопольская область – 1033 случая;
• Харьковская область – 713 случаев;
• Херсонская область – 165 случаев;
• Хмельницкая область – 209 случаев;
• Черновицкая область – 2516 случаев;
• Черкасская область – 348 случаев;
• Черниговская область – 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42 тыс. 590 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантинных ограничений, но карантин отменен не будет.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).