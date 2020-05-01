В Украине по состоянию на 1 мая зафиксировано 10 тысяч 861 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 455 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-центре Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 11 человек (количество летальных случаев возросло с 261 до 272).

В то же время выздоровели еще 175 пациентов.

“По состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 425 случаев;

• Волынская область – 307 случаев;

• Днепропетровская область – 364 случая;

• Донецкая область – 70 случаев;

• Житомирская область – 390 случаев;

• Закарпатская область – 432 случая;

• Запорожская область – 260 случаев;

• Ивано-Франковская область – 899 случаев;

• Кировоградская область – 392 случая;

• город Киев – 1453 случая;

• Киевская область – 694 случая;

• Львовская область – 454 случая;

• Луганская область – 35 случаев;

• Николаевская область – 126 случаев;

• Одесская область – 296 случаев;

• Полтавская область – 211 случаев;

• Ровенская область – 658 случаев;

• Сумская область – 103 случая;

• Тернопольская область – 793 случая;

• Харьковская область – 274 случая;

• Херсонская область – 120 случаев;

• Хмельницкая область – 92 случая;

• Черновицкая область – 1667 случаев;

• Черкасская область – 296 случаев;

• Черниговская область – 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 мая в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30 тысяч 316 сообщений о подозрении на COVID-19.