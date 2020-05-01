Об этом проинформировали в пресс-центре Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 11 человек (количество летальных случаев возросло с 261 до 272).
В то же время выздоровели еще 175 пациентов.
“По состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 425 случаев;
• Волынская область – 307 случаев;
• Днепропетровская область – 364 случая;
• Донецкая область – 70 случаев;
• Житомирская область – 390 случаев;
• Закарпатская область – 432 случая;
• Запорожская область – 260 случаев;
• Ивано-Франковская область – 899 случаев;
• Кировоградская область – 392 случая;
• город Киев – 1453 случая;
• Киевская область – 694 случая;
• Львовская область – 454 случая;
• Луганская область – 35 случаев;
• Николаевская область – 126 случаев;
• Одесская область – 296 случаев;
• Полтавская область – 211 случаев;
• Ровенская область – 658 случаев;
• Сумская область – 103 случая;
• Тернопольская область – 793 случая;
• Харьковская область – 274 случая;
• Херсонская область – 120 случаев;
• Хмельницкая область – 92 случая;
• Черновицкая область – 1667 случаев;
• Черкасская область – 296 случаев;
• Черниговская область – 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 мая в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30 тысяч 316 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Кабинет Министров запланировал ослабление карантинных ограничений с 11 мая. После этой даты в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос. Второй этап наступит, если процент заболевших будет уменьшатся 10 дней подряд (восстановится работа выпускных классов школ и подготовка к ЗНО, откроются кинотеатры под открытым небом, отели и спортивные залы).
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он должен начаться 12 мая. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы. Общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабмина.