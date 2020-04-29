Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 11 человек (количество летальных случаев возросло с 239 до 250).
В то же время выздоровели еще 111 пациентов.
“По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 412 случаев;
• Волынская область – 271 случай;
• Днепропетровская область – 323 случая;
• Донецкая область – 52 случая;
• Житомирская область – 357 случаев;
• Закарпатская область – 403 случая;
• Запорожская область – 228 случаев;
• Ивано-Франковская область – 821 случай;
• Кировоградская область – 377 случаев;
• город Киев – 1341 случай;
• Киевская область – 643 случая;
• Львовская область – 405 случаев;
• Луганская область – 33 случая;
• Николаевская область – 116 случаев;
• Одесская область – 261 случай;
• Полтавская область – 188 случаев;
• Ровенская область – 588 случаев;
• Сумская область – 98 случаев;
• Тернопольская область – 708 случаев;
• Харьковская область – 237 случаев;
• Херсонская область – 111 случаев;
• Хмельницкая область – 81 случай;
• Черновицкая область – 1489 случаев;
• Черкасская область – 282 случая;
• Черниговская область – 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 апреля в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 тыс. 846 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 28 апреля было зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Стартовая точка первого этапа смягчения карантина может наступить 11 мая.