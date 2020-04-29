В Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 456 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 11 человек (количество летальных случаев возросло с 239 до 250).

В то же время выздоровели еще 111 пациентов.

“По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 412 случаев;

• Волынская область – 271 случай;

• Днепропетровская область – 323 случая;

• Донецкая область – 52 случая;

• Житомирская область – 357 случаев;

• Закарпатская область – 403 случая;

• Запорожская область – 228 случаев;

• Ивано-Франковская область – 821 случай;

• Кировоградская область – 377 случаев;

• город Киев – 1341 случай;

• Киевская область – 643 случая;

• Львовская область – 405 случаев;

• Луганская область – 33 случая;

• Николаевская область – 116 случаев;

• Одесская область – 261 случай;

• Полтавская область – 188 случаев;

• Ровенская область – 588 случаев;

• Сумская область – 98 случаев;

• Тернопольская область – 708 случаев;

• Харьковская область – 237 случаев;

• Херсонская область – 111 случаев;

• Хмельницкая область – 81 случай;

• Черновицкая область – 1489 случаев;

• Черкасская область – 282 случая;

• Черниговская область – 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 апреля в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 тыс. 846 сообщений о подозрении на COVID-19.