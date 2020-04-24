В Украине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 477 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 6 человек (количество летальных случаев возросло с 187 до 193).

В то же время выздоровели 97 пациентов (количество выздоровевших возросло с 504 до 601 человека).

“По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:

• Винницкая область – 370 случаев;

• Волынская область – 203 случая;

• Днепропетровская область – 195 случаев;

• Донецкая область – 24 случая;

• Житомирская область – 309 случаев;

• Закарпатская область – 260 случаев;

• Запорожская область – 163 случая;

• Ивано-Франковская область – 684 случая;

• Кировоградская область – 283 случая;

• город Киев – 1122 случая;

• Киевская область – 505 случаев;

• Львовская область – 298 случаев;

• Луганская область – 27 случаев;

• Николаевская область – 103 случая;

• Одесская область – 169 случаев;

• Полтавская область – 161 случай;

• Ровенская область – 437 случаев;

• Сумская область – 90 случаев;

• Тернопольская область – 532 случая;

• Харьковская область – 118 случаев;

• Херсонская область – 77 случаев;

• Хмельницкая область – 65 случаев;

• Черновицкая область – 1199 случаев;

• Черкасская область – 234 случая;

• Черниговская область – 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22 тыс. 518 сообщений о подозрении на COVID-19.