Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 6 человек (количество летальных случаев возросло с 187 до 193).
В то же время выздоровели 97 пациентов (количество выздоровевших возросло с 504 до 601 человека).
“По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:
• Винницкая область – 370 случаев;
• Волынская область – 203 случая;
• Днепропетровская область – 195 случаев;
• Донецкая область – 24 случая;
• Житомирская область – 309 случаев;
• Закарпатская область – 260 случаев;
• Запорожская область – 163 случая;
• Ивано-Франковская область – 684 случая;
• Кировоградская область – 283 случая;
• город Киев – 1122 случая;
• Киевская область – 505 случаев;
• Львовская область – 298 случаев;
• Луганская область – 27 случаев;
• Николаевская область – 103 случая;
• Одесская область – 169 случаев;
• Полтавская область – 161 случай;
• Ровенская область – 437 случаев;
• Сумская область – 90 случаев;
• Тернопольская область – 532 случая;
• Харьковская область – 118 случаев;
• Херсонская область – 77 случаев;
• Хмельницкая область – 65 случаев;
• Черновицкая область – 1199 случаев;
• Черкасская область – 234 случая;
• Черниговская область – 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22 тыс. 518 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля было зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 578 новых случаев, что стало рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.
- Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 3–8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.