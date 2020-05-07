В Украине по состоянию на утро 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 507 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 327 до 340).

В то же время выздоровели еще 299 пациентов (количество выздоровевших возросло до 2396 человек).

“По состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 485 случаев;

• Волынская область – 393 случая;

• Днепропетровская область – 624 случая;

• Донецкая область – 89 случаев;

• Житомирская область – 468 случаев;

• Закарпатская область – 600 случаев;

• Запорожская область – 300 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1055 случаев;

• Кировоградская область – 403 случая;

• город Киев – 1675 случаев;

• Киевская область – 916 случаев;

• Львовская область – 595 случаев;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 171 случай;

• Одесская область – 568 случаев;

• Полтавская область – 236 случаев;

• Ровенская область – 817 случаев;

• Сумская область – 131 случай;

• Тернопольская область – 951 случай;

• Харьковская область – 448 случаев;

• Херсонская область – 146 случаев;

• Хмельницкая область – 138 случаев;

• Черновицкая область – 2048 случаев;

• Черкасская область – 324 случая;

• Черниговская область – 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35 тыс. 904 сообщения о подозрении на COVID-19.