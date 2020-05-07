Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 13 человек (количество летальных случаев возросло с 327 до 340).
В то же время выздоровели еще 299 пациентов (количество выздоровевших возросло до 2396 человек).
“По состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 485 случаев;
• Волынская область – 393 случая;
• Днепропетровская область – 624 случая;
• Донецкая область – 89 случаев;
• Житомирская область – 468 случаев;
• Закарпатская область – 600 случаев;
• Запорожская область – 300 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1055 случаев;
• Кировоградская область – 403 случая;
• город Киев – 1675 случаев;
• Киевская область – 916 случаев;
• Львовская область – 595 случаев;
• Луганская область – 42 случая;
• Николаевская область – 171 случай;
• Одесская область – 568 случаев;
• Полтавская область – 236 случаев;
• Ровенская область – 817 случаев;
• Сумская область – 131 случай;
• Тернопольская область – 951 случай;
• Харьковская область – 448 случаев;
• Херсонская область – 146 случаев;
• Хмельницкая область – 138 случаев;
• Черновицкая область – 2048 случаев;
• Черкасская область – 324 случая;
• Черниговская область – 68 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35 тыс. 904 сообщения о подозрении на COVID-19.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.