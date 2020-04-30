В Украине продолжает расти количество случаев коронавируса COVID-19. Так, за сутки заболевание подтверждено еще у 540 человек, что чуть меньше антирекорда, зафиксированного 23 апреля.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 45 детей и 87 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Киеве (60), Черновицкой области (82), Тернопольской области (71) и Ровенской области (49).

В течение суток скончались еще 11 человек. Количество летальных случаев увеличилось с 250 до 261 (из них 146 мужчин и 115 женщин). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %). В то же время выздоровели еще 135 человек. В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 10 тысяч 406 человек: из них 717 детей и 2063 медика.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 417 случаев заражения, 3 из которых летальные; 127 человек выздоровели;

• Волынская область – 280 случаев коронавируса; 6 человек скончались, 60 выздоровели;

• Днепропетровская область – 347 случаев COVID-19; 3 человека скончались, 23 выздоровели;

• Донецкая область – 68 случаев, 1 из которых летальный; 10 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 374 случая, 10 из которых летальные; 21 пациент выздоровел;

• Закарпатская область – 419 случаев заражения; 9 человек скончались, 48 выздоровели;

• Запорожская область – 243 случая, 5 из которых летальные; 62 пациента выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 862 случая; 50 человек скончались, 72 выздоровели;

• город Киев – 1401 случай коронавируса; 25 человек скончались, 75 выздоровели;

• Киевская область – 664 случая; 15 человек скончались, 73 выздоровели;

• Кировоградская область – 391 случай, 18 из которых летальные, 100 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 430 случаев заражения; 14 человек скончались, 77 выздоровели;

• Луганская область – 33 случая COVID-19; 4 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 126 случаев заражения, 2 из них летальные; 5 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 277 случаев, из которых 3 летальные; 15 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 203 случая коронавируса; 6 человек скончались, 21 выздоровел;

• Ровенская область – 637 случаев; 11 человек скончались, 59 выздоровели;

• Сумская область – 102 случая, из них 4 летальные; 57 человек выздоровели;

• Тернопольская область – 779 случаев заболевания; 14 человек скончались, 78 выздоровели;

• Харьковская область – 249 случаев, из них 4 летальные; 20 пациентов выздоровели;

• Херсонская область – 111 случаев COVID-19; 2 человека скончались, 35 выздоровели;

• Хмельницкая область – 82 случая заболевания, из них 5 летальных; 20 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 290 случаев; 8 человек скончались, 60 выздоровели;

• Черновицкая область – 1571 случай COVID-19; 39 человек скончались, 110 выздоровели;

• Черниговская область – 50 случаев, из которых 4 летальных; 6 пациентов выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 7192 пациента, из них 577 детей и 1713 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 111 тысяч 859 образцов методом ПЦР. За предыдущие сутки было проведено рекордное количество лабораторных исследований образцов на наличие COVID-19 – 7315.