Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Всего от коронавируса в Украине скончались 1306 человек, из них 23 – за последние сутки.
При этом вылечились 23 тысячи 119 человек. За сутки подтверждено выздоровление 926 пациентов, что является рекордным показателем.
Таким образом, количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных.
Больше всего новых случаев обнаружили: во Львовской области (117), Киеве (114), Ровенской области (76) и Закарпатской области (75).
Как уточнили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 2002 случая;
• Волынская область – 2825 случаев;
• Днепропетровская область – 1120 случаев;
• Донецкая область – 713 случаев;
• Житомирская область – 1484 случая;
• Закарпатская область – 3533 случая;
• Запорожская область – 599 случаев;
• Ивано-Франковская область – 2797 случаев;
• Кировоградская область – 664 случая;
• город Киев – 5779 случаев;
• Киевская область – 2853 случая;
• Львовская область – 6562 случая;
• Луганская область – 87 случаев;
• Николаевская область – 463 случая;
• Одесская область – 1984 случая;
• Полтавская область – 326 случаев;
• Ровенская область – 4304 случая;
• Сумская область – 323 случая;
• Тернопольская область – 2142 случая;
• Харьковская область – 2466 случаев;
• Херсонская область – 201 случай;
• Хмельницкая область – 863 случая;
• Черновицкая область – 5051 случай;
• Черкасская область – 695 случаев;
• Черниговская область – 578 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июля в Центр поступило 1170 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на COVID-19.
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