В Украине по состоянию на утро 8 июля подтверждено 50 тысяч 414 случаев коронавируса COVID-19. За сутки выявлено 807 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего от коронавируса в Украине скончались 1306 человек, из них 23 – за последние сутки.

При этом вылечились 23 тысячи 119 человек. За сутки подтверждено выздоровление 926 пациентов, что является рекордным показателем.

Таким образом, количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных.

Больше всего новых случаев обнаружили: во Львовской области (117), Киеве (114), Ровенской области (76) и Закарпатской области (75).

Как уточнили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 2002 случая;

• Волынская область – 2825 случаев;

• Днепропетровская область – 1120 случаев;

• Донецкая область – 713 случаев;

• Житомирская область – 1484 случая;

• Закарпатская область – 3533 случая;

• Запорожская область – 599 случаев;

• Ивано-Франковская область – 2797 случаев;

• Кировоградская область – 664 случая;

• город Киев – 5779 случаев;

• Киевская область – 2853 случая;

• Львовская область – 6562 случая;

• Луганская область – 87 случаев;

• Николаевская область – 463 случая;

• Одесская область – 1984 случая;

• Полтавская область – 326 случаев;

• Ровенская область – 4304 случая;

• Сумская область – 323 случая;

• Тернопольская область – 2142 случая;

• Харьковская область – 2466 случаев;

• Херсонская область – 201 случай;

• Хмельницкая область – 863 случая;

• Черновицкая область – 5051 случай;

• Черкасская область – 695 случаев;

• Черниговская область – 578 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июля в Центр поступило 1170 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на COVID-19.