Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.
За предыдущие сутки зафиксировано 648 новых случаев заболевания.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1393 случая;
- Волынская область – 1398 случаев;
- Днепропетровская область – 998 случаев;
- Донецкая область – 292 случая;
- Житомирская область – 1045 случаев;
- Закарпатская область – 1632 случая;
- Запорожская область – 527 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1728 случаев;
- Кировоградская область – 582 случая;
- Киев – 3904 случая;
- Киевская область – 1995 случаев;
- Львовская область – 2797 случаев;
- Луганская область – 56 случаев;
- Николаевская область – 321 случай;
- Одесская область – 1099 случаев;
- Полтавская область – 278 случаев;
- Ровенская область – 2341 случай;
- Сумская область – 215 случаев;
- Тернопольская область – 1427 случаев;
- Харьковская область – 1521 случай;
- Херсонская область – 180 случаев;
- Хмельницкая область – 556 случаев;
- Черновицкая область – 3916 случаев;
- Черкасская область – 543 случая;
- Черниговская область – 410 случаев.
Всего проведено 489 334 тестирование методом ПЦР.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- 12 июня в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что причиной роста случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине является не увеличение количества тестирований, а ослабление карантина.