Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.

За предыдущие сутки зафиксировано 648 новых случаев заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1393 случая;
  • Волынская область – 1398 случаев;
  • Днепропетровская область – 998 случаев;
  • Донецкая область – 292 случая;
  • Житомирская область – 1045 случаев;
  • Закарпатская область – 1632 случая;
  • Запорожская область – 527 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1728 случаев;
  • Кировоградская область – 582 случая;
  • Киев – 3904 случая;
  • Киевская область – 1995 случаев;
  • Львовская область – 2797 случаев;
  • Луганская область – 56 случаев;
  • Николаевская область – 321 случай;
  • Одесская область – 1099 случаев;
  • Полтавская область – 278 случаев;
  • Ровенская область – 2341 случай;
  • Сумская область – 215 случаев;
  • Тернопольская область – 1427 случаев;
  • Харьковская область – 1521 случай;
  • Херсонская область – 180 случаев;
  • Хмельницкая область – 556 случаев;
  • Черновицкая область – 3916 случаев;
  • Черкасская область – 543 случая;
  • Черниговская область – 410 случаев.

Всего проведено 489 334 тестирование методом ПЦР.

  • С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
  • 12 июня в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что причиной роста случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине является не увеличение количества тестирований, а ослабление карантина.