Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“За последние сутки у нас 392 заболевших COVID-19 в стране. Из них 29 детей и 90 медицинских работников“, – рассказал он.
По словам министра, за сутки были госпитализированы 120 человек, из которых 7 детей и 10 медработников.
“В целом заболели 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медработника. Выздоровело всего 143 человека, 108 – умерли”, – добавил Степанов.
Он уточнил, что прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2 %.
“Учитывая антирекорд по количеству заболеваний, мы настоятельно призываем отпраздновать Пасху дома”, – подчеркнул Степанов.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.