В Украине за сутки заражение коронавирусом COVID-19 подтвердили у 90 медицинских работников и почти 30 детей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За последние сутки у нас 392 заболевших COVID-19 в стране. Из них 29 детей и 90 медицинских работников“, – рассказал он.

По словам министра, за сутки были госпитализированы 120 человек, из которых 7 детей и 10 медработников.

“В целом заболели 3764 человека, в том числе 260 детей и 684 медработника. Выздоровело всего 143 человека, 108 – умерли”, – добавил Степанов.

Он уточнил, что прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за сутки составил 11,2 %.

“Учитывая антирекорд по количеству заболеваний, мы настоятельно призываем отпраздновать Пасху дома”, – подчеркнул Степанов.