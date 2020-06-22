Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.
Было госпитализировано 138 человек, за сутки умерло 10 человек. Выздоровело 133 пациента.
Всего за время эпидемии выздоровело 16 642 человека.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1660 случаев;
- Волынская область – 1852 случая;
- Днепропетровская область – 1042 случая;
- Донецкая область – 362 случая;
- Житомирская область – 1270 случаев;
- Закарпатская область – 2188 случаев;
- Запорожская область – 555 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2056 случаев;
- Кировоградская область – 627 случаев;
- Киев – 4368 случаев;
- Киевская область – 2236 случаев;
- Львовская область – 3980 случаев;
- Луганская область – 72 случая;
- Николаевская область – 366 случаев;
- Одесская область – 1304 случая;
- Полтавская область – 293 случая;
- Ровенская область – 2963 случая;
- Сумская область – 258 случаев;
- Тернопольская область – 1728 случаев;
- Харьковская область – 1811 случаев;
- Херсонская область – 188 случаев;
- Хмельницкая область – 622 случая;
- Черновицкая область – 4357 случаев;
- Черкасская область – 603 случая;
- Черниговская область – 480 случаев.
- В Одессе приняли решение снова усилить карантинные ограничения из-за распространения эпидемии коронавируса.