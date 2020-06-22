По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19, за сутки - 681 новый. Среди новых случаев - 45 детей и 48 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Было госпитализировано 138 человек, за сутки умерло 10 человек. Выздоровело 133 пациента.

Всего за время эпидемии выздоровело 16 642 человека.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1660 случаев;

Волынская область – 1852 случая;

Днепропетровская область – 1042 случая;

Донецкая область – 362 случая;

Житомирская область – 1270 случаев;

Закарпатская область – 2188 случаев;

Запорожская область – 555 случаев;

Ивано-Франковская область – 2056 случаев;

Кировоградская область – 627 случаев;

Киев – 4368 случаев;

Киевская область – 2236 случаев;

Львовская область – 3980 случаев;

Луганская область – 72 случая;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1304 случая;

Полтавская область – 293 случая;

Ровенская область – 2963 случая;

Сумская область – 258 случаев;

Тернопольская область – 1728 случаев;

Харьковская область – 1811 случаев;

Херсонская область – 188 случаев;

Хмельницкая область – 622 случая;

Черновицкая область – 4357 случаев;

Черкасская область – 603 случая;

Черниговская область – 480 случаев.