Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Было госпитализировано 138 человек, за сутки умерло 10 человек. Выздоровело 133 пациента.

Всего за время эпидемии выздоровело 16 642 человека.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1660 случаев;
  • Волынская область – 1852 случая;
  • Днепропетровская область – 1042 случая;
  • Донецкая область – 362 случая;
  • Житомирская область – 1270 случаев;
  • Закарпатская область – 2188 случаев;
  • Запорожская область – 555 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2056 случаев;
  • Кировоградская область – 627 случаев;
  • Киев – 4368 случаев;
  • Киевская область – 2236 случаев;
  • Львовская область – 3980 случаев;
  • Луганская область – 72 случая;
  • Николаевская область – 366 случаев;
  • Одесская область – 1304 случая;
  • Полтавская область – 293 случая;
  • Ровенская область – 2963 случая;
  • Сумская область – 258 случаев;
  • Тернопольская область – 1728 случаев;
  • Харьковская область – 1811 случаев;
  • Херсонская область – 188 случаев;
  • Хмельницкая область – 622 случая;
  • Черновицкая область – 4357 случаев;
  • Черкасская область – 603 случая;
  • Черниговская область – 480 случаев.