В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 75 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 28 случаев;

Запорожская область – 39 случаев;

Ивано-Франковская область – 105 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

Киев – 225 случаев;

Киевская область – 82 случая;

Львовская область – 15 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 26 случаев;

Полтавская область – 9 случаев;

Ровенская область – 38 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Тернопольская область – 160 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область – 7 случаев.

По состоянию на утро 5 апреля в Центр общественного здоровья поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.