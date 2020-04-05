Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели.

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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 75 случаев;
  • Волынская область – 19 случаев;
  • Днепропетровская область – 14 случаев;
  • Донецкая область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 28 случаев;
  • Запорожская область – 39 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 105 случаев;
  • Кировоградская область – 37 случаев;
  • Киев – 225 случаев;
  • Киевская область – 82 случая;
  • Львовская область – 15 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область – 26 случаев;
  • Полтавская область – 9 случаев;
  • Ровенская область – 38 случаев;
  • Сумская область – 49 случаев;
  • Тернопольская область – 160 случаев;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 10 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 случаев;
  • Черновицкая область – 220 случаев;
  • Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
  • Черниговская область – 7 случаев.

По состоянию на утро 5 апреля в Центр общественного здоровья поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.

  • В Киеве за прошедшие сутки, 4 апреля, количество киевлян, заболевших новым коронавирусом, увеличилось на 31 человека. Один случай – летальный.