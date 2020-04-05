Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели.
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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 75 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 28 случаев;
- Запорожская область – 39 случаев;
- Ивано-Франковская область – 105 случаев;
- Кировоградская область – 37 случаев;
- Киев – 225 случаев;
- Киевская область – 82 случая;
- Львовская область – 15 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область – 26 случаев;
- Полтавская область – 9 случаев;
- Ровенская область – 38 случаев;
- Сумская область – 49 случаев;
- Тернопольская область – 160 случаев;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 10 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 220 случаев;
- Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
- Черниговская область – 7 случаев.
По состоянию на утро 5 апреля в Центр общественного здоровья поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.
- В Киеве за прошедшие сутки, 4 апреля, количество киевлян, заболевших новым коронавирусом, увеличилось на 31 человека. Один случай – летальный.