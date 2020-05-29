В Украине зафиксировано 22 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружили 429 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 957 случаев;

Волынская область – 863 случая;

Днепропетровская область – 930 случаев;

Донецкая область – 158 случаев;

Житомирская область – 694 случая;

Закарпатская область – 1147 случаев;

Запорожская область – 431 случай;

Ивано-Франковская область – 1360 случаев;

Кировоградская область – 503 случая;

м. Киев – 2849 случаев;

Киевская область – 1535 случаев;

Львовская область – 1563 случая;

Луганская область – 46 случаев;

Николаевская область – 284 случая;

Одесская область – 878 случаев;

Полтавская область – 268 случаев;

Ровенская область – 1628 случаев;

Сумская область – 167 случаев;

Тернопольская область – 1145 случаев;

Харьковская область – 1011 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 407 случаев;

Черновицкая область – 3259 случаев;

Черкасская область – 401 случай;

Черниговская область – 150 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.