Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 957 случаев;
- Волынская область – 863 случая;
- Днепропетровская область – 930 случаев;
- Донецкая область – 158 случаев;
- Житомирская область – 694 случая;
- Закарпатская область – 1147 случаев;
- Запорожская область – 431 случай;
- Ивано-Франковская область – 1360 случаев;
- Кировоградская область – 503 случая;
- м. Киев – 2849 случаев;
- Киевская область – 1535 случаев;
- Львовская область – 1563 случая;
- Луганская область – 46 случаев;
- Николаевская область – 284 случая;
- Одесская область – 878 случаев;
- Полтавская область – 268 случаев;
- Ровенская область – 1628 случаев;
- Сумская область – 167 случаев;
- Тернопольская область – 1145 случаев;
- Харьковская область – 1011 случаев;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 407 случаев;
- Черновицкая область – 3259 случаев;
- Черкасская область – 401 случай;
- Черниговская область – 150 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Ранее сообщалось, что семь областей еще не готовы к ослаблению карантина.