Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 957 случаев;
  • Волынская область – 863 случая;
  • Днепропетровская область – 930 случаев;
  • Донецкая область – 158 случаев;
  • Житомирская область – 694 случая;
  • Закарпатская область – 1147 случаев;
  • Запорожская область – 431 случай;
  • Ивано-Франковская область – 1360 случаев;
  • Кировоградская область – 503 случая;
  • м. Киев – 2849 случаев;
  • Киевская область – 1535 случаев;
  • Львовская область – 1563 случая;
  • Луганская область – 46 случаев;
  • Николаевская область – 284 случая;
  • Одесская область – 878 случаев;
  • Полтавская область – 268 случаев;
  • Ровенская область – 1628 случаев;
  • Сумская область – 167 случаев;
  • Тернопольская область – 1145 случаев;
  • Харьковская область – 1011 случаев;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Хмельницкая область – 407 случаев;
  • Черновицкая область – 3259 случаев;
  • Черкасская область – 401 случай;
  • Черниговская область – 150 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.

 