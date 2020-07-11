Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1372 человек, из них 27 – за последние сутки.
Выздоровели уже 25661 человек, за сутки – 861.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено в Киеве – 125, Львовской области – 119, Закарпатской области – 108.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.
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