В Украине по состоянию на 11 июля подтверждено 52 843 случаи COVID-19, за сутки обнаружили 800 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1372 человек, из них 27 – за последние сутки.

Выздоровели уже 25661 человек, за сутки – 861.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено в Киеве – 125, Львовской области – 119, Закарпатской области – 108.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.