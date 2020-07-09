В Украине по состоянию на 9 июля подтверждено 51 224 случая COVID-19, за сутки обнаружили 810 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1327 человек, из них 21 – за последние сутки.

Выздоровели уже 23 784 человека, за сутки – 665.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 119, Киеве – 93, Закарпатской области – 89, Ровенской области – 76, Одесской области – 68.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.