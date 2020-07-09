Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1327 человек, из них 21 – за последние сутки.
Выздоровели уже 23 784 человека, за сутки – 665.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 119, Киеве – 93, Закарпатской области – 89, Ровенской области – 76, Одесской области – 68.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.
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