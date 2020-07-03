Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
От коронавирусной инфекции вообще умерли 1212 человек, из них 27 – за последние сутки.
Выздоровели уже 20 558 человек, за сутки – 505.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 153, Киеве – 105, Ровенской области – 73, Закарпатской области 80, Волынской области – 63.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.