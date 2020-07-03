В Украине по состоянию на 3 июля подтверждено 46 763 случая COVID-19, за сутки обнаружили 876 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

От коронавирусной инфекции вообще умерли 1212 человек, из них 27 – за последние сутки.

Выздоровели уже 20 558 человек, за сутки – 505.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 153, Киеве – 105, Ровенской области – 73, Закарпатской области 80, Волынской области – 63.