Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
От коронавирусной инфекции вообще умерли 1110 человек, из них 24 – за последние сутки.
Выздоровели уже 18 701 человек, за сутки – 402.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 168, м. Киеве – 140, Ровенской области – 111, Закарпатской области – 93.
Новых случаев COVID-19 не зафиксировали в Луганской области.
- В Украине только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.