В Украине по состоянию на 27 июня подтверждено 42 065 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 948 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

От коронавирусной инфекции вообще умерли 1110 человек, из них 24 – за последние сутки.

Выздоровели уже 18 701 человек, за сутки – 402.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 168, м. Киеве – 140, Ровенской области – 111, Закарпатской области – 93.

Новых случаев COVID-19 не зафиксировали в Луганской области.