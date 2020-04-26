Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего в Украине зафиксировано 8617 случаев заболевания COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 388 случаев;
- Волынская область – 241 случай;
- Днепропетровская область – 292 случая;
- Донецкая область – 29 случаев;
- Житомирская область – 348 случаев;
- Закарпатская область – 329 случаев;
- Запорожская область – 182 случая;
- Ивано-Франковская область – 731 случай;
- Кировоградская область – 323 случая;
- Киев – 1188 случаев;
- Киевская область – 542 случая;
- Львовская область – 348 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 111 случаев;
- Одесская область – 220 случаев;
- Полтавская область – 172 случая;
- Ровенская область – 508 случаев;
- Сумская область – 95 случаев;
- Тернопольская область – 607 случаев;
- Харьковская область – 147 случаев;
- Херсонская область – 87 случаев;
- Хмельницкая область – 70 случаев;
- Черновицкая область – 1341 случай;
- Черкасская область – 257 случаев;
- Черниговская область – 32 случая.
По состоянию на 25 апреля, 44 гражданина Украины, которые сейчас находятся на рубежом, вылечились от COVID-19.
25 апреля сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса COVID-19, 8 человек умерли, 181 – выздоровели.