В Украине за прошедшие сутки, 25 апреля, зафиксировано 492 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего в Украине зафиксировано 8617 случаев заболевания COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 388 случаев;

Волынская область – 241 случай;

Днепропетровская область – 292 случая;

Донецкая область – 29 случаев;

Житомирская область – 348 случаев;

Закарпатская область – 329 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 731 случай;

Кировоградская область – 323 случая;

Киев – 1188 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Львовская область – 348 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 111 случаев;

Одесская область – 220 случаев;

Полтавская область – 172 случая;

Ровенская область – 508 случаев;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 607 случаев;

Харьковская область – 147 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 70 случаев;

Черновицкая область – 1341 случай;

Черкасская область – 257 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

По состоянию на 25 апреля, 44 гражданина Украины, которые сейчас находятся на рубежом, вылечились от COVID-19.

25 апреля сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса COVID-19, 8 человек умерли, 181 – выздоровели.