Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего в Украине зафиксировано 8617 случаев заболевания COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 388 случаев;
  • Волынская область – 241 случай;
  • Днепропетровская область – 292 случая;
  • Донецкая область – 29 случаев;
  • Житомирская область – 348 случаев;
  • Закарпатская область – 329 случаев;
  • Запорожская область – 182 случая;
  • Ивано-Франковская область – 731 случай;
  • Кировоградская область – 323 случая;
  • Киев – 1188 случаев;
  • Киевская область – 542 случая;
  • Львовская область – 348 случаев;
  • Луганская область – 29 случаев;
  • Николаевская область – 111 случаев;
  • Одесская область – 220 случаев;
  • Полтавская область – 172 случая;
  • Ровенская область – 508 случаев;
  • Сумская область – 95 случаев;
  • Тернопольская область – 607 случаев;
  • Харьковская область – 147 случаев;
  • Херсонская область – 87 случаев;
  • Хмельницкая область – 70 случаев;
  • Черновицкая область – 1341 случай;
  • Черкасская область – 257 случаев;
  • Черниговская область – 32 случая.

По состоянию на 25 апреля, 44 гражданина Украины, которые сейчас находятся на рубежом, вылечились от COVID-19.

25 апреля сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса COVID-19, 8 человек умерли, 181 – выздоровели.