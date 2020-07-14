По состоянию на утро 14 июля в Украине зафиксировано 638 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 14 человек. При этом 651 пациент выздоровел.

Таким образом, количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших.

“14 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1412 летальных, 27 154 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 638 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 2148 случаев;

• Волынская область – 3080 случаев;

• Днепропетровская область – 1146 случаев;

• Донецкая область – 765 случаев;

• Житомирская область – 1542 случая;

• Закарпатская область – 4055 случаев;

• Запорожская область – 622 случая;

• Ивано-Франковская область – 3127 случаев;

• Кировоградская область – 674 случая;

• город Киев – 6350 случаев;

• Киевская область – 3090 случаев;

• Львовская область – 7254 случая;

• Луганская область – 95 случаев;

• Николаевская область – 487 случаев;

• Одесская область – 2258 случаев;

• Полтавская область – 334 случая;

• Ровенская область – 4740 случаев;

• Сумская область – 341 случай;

• Тернопольская область – 2276 случаев;

• Харьковская область – 2723 случая;

• Херсонская область – 204 случая;

• Хмельницкая область – 909 случаев;

• Черновицкая область – 5184 случая;

• Черкасская область – 755 случаев;

• Черниговская область – 612 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 июля в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 103 031 сообщение о подозрении на COVID-19.