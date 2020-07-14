Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 14 человек. При этом 651 пациент выздоровел.
Таким образом, количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших.
“14 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1412 летальных, 27 154 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 638 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 2148 случаев;
• Волынская область – 3080 случаев;
• Днепропетровская область – 1146 случаев;
• Донецкая область – 765 случаев;
• Житомирская область – 1542 случая;
• Закарпатская область – 4055 случаев;
• Запорожская область – 622 случая;
• Ивано-Франковская область – 3127 случаев;
• Кировоградская область – 674 случая;
• город Киев – 6350 случаев;
• Киевская область – 3090 случаев;
• Львовская область – 7254 случая;
• Луганская область – 95 случаев;
• Николаевская область – 487 случаев;
• Одесская область – 2258 случаев;
• Полтавская область – 334 случая;
• Ровенская область – 4740 случаев;
• Сумская область – 341 случай;
• Тернопольская область – 2276 случаев;
• Харьковская область – 2723 случая;
• Херсонская область – 204 случая;
• Хмельницкая область – 909 случаев;
• Черновицкая область – 5184 случая;
• Черкасская область – 755 случаев;
• Черниговская область – 612 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 июля в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 103 031 сообщение о подозрении на COVID-19.
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