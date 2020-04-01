В Украине зафиксировано уже 669 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 120 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В результате заболевания 17 человек умерли, еще 10 выздоровели.

“По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев”, – сказано в сообщении.

В данный момент COVID-19 обнаружен:

• Винницкая область – 49 случаев;

• Волынская область – 7 случаев;

• Днепропетровская область – 9 случаев;

• Донецкая область – 6 случаев;

• Житомирская область – 5 случаев;

• Закарпатская область – 1 случай;

• Запорожская область – 13 случаев;

• Ивано-Франковская область – 64 случая;

• Кировоградская область – 6 случаев;

• город Киев – 134 случая;

• Киевская область – 57 случаев;

• Львовская область – 6 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Одесская область – 12 случаев;

• Полтавская область – 2 случая;

• Ровенская область – 15 случаев;

• Сумская область – 19 случаев;

• Тернопольская область – 98 случаев;

• Харьковская область – 1 случай;

• Херсонская область – 1 случай;

• Хмельницкая область – 3 случая;

• Черновицкая область – 104 случая;

• Черкасская область – 52 случая;

• Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 апреля в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.