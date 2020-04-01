Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В результате заболевания 17 человек умерли, еще 10 выздоровели.
“По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев”, – сказано в сообщении.
В данный момент COVID-19 обнаружен:
• Винницкая область – 49 случаев;
• Волынская область – 7 случаев;
• Днепропетровская область – 9 случаев;
• Донецкая область – 6 случаев;
• Житомирская область – 5 случаев;
• Закарпатская область – 1 случай;
• Запорожская область – 13 случаев;
• Ивано-Франковская область – 64 случая;
• Кировоградская область – 6 случаев;
• город Киев – 134 случая;
• Киевская область – 57 случаев;
• Львовская область – 6 случаев;
• Луганская область – 3 случая;
• Одесская область – 12 случаев;
• Полтавская область – 2 случая;
• Ровенская область – 15 случаев;
• Сумская область – 19 случаев;
• Тернопольская область – 98 случаев;
• Харьковская область – 1 случай;
• Херсонская область – 1 случай;
• Хмельницкая область – 3 случая;
• Черновицкая область – 104 случая;
• Черкасская область – 52 случая;
• Черниговская область – 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 апреля в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на 22:00 31 марта сообщалось о 645 случаях коронавирусной болезни COVID-19.
- По всей Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки зараженных коронавирусом Covid-19.