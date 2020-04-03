Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Известно о 23 летальных случаях, 19 пациентов выздоровели.
“По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев”, – отмечается в сообщении.
Ситуация по областям следующая:
• Винницкая область – 61 случай;
• Волынская область – 10 случаев;
• Днепропетровская область – 12 случаев;
• Донецкая область – 8 случаев;
• Житомирская область – 6 случаев;
• Закарпатская область – 24 случая;
• Запорожская область – 22 случая;
• Ивано-Франковская область – 81 случай;
• Кировоградская область – 15 случаев;
• городе Киев – 180 случаев;
• Киевская область – 70 случаев;
• Львовская область – 13 случаев;
• Луганская область – 3 случая;
• Одесская область – 20 случаев;
• Полтавская область – 5 случаев;
• Ровенская область – 25 случаев;
• Сумская область – 30 случаев;
• Тернопольская область – 114 случаев;
• Харьковская область – 1 случай;
• Херсонская область – 4 случая;
• Хмельницкая область – 7 случаев;
• Черновицкая область – 171 случай;
• Черкасская область – 55 случаев;
• Черниговская область – 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на вечер 2 апреля в Украине было зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.