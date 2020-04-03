В Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Известно о 23 летальных случаях, 19 пациентов выздоровели.

“По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев”, – отмечается в сообщении.

Ситуация по областям следующая:

• Винницкая область – 61 случай;

• Волынская область – 10 случаев;

• Днепропетровская область – 12 случаев;

• Донецкая область – 8 случаев;

• Житомирская область – 6 случаев;

• Закарпатская область – 24 случая;

• Запорожская область – 22 случая;

• Ивано-Франковская область – 81 случай;

• Кировоградская область – 15 случаев;

• городе Киев – 180 случаев;

• Киевская область – 70 случаев;

• Львовская область – 13 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Одесская область – 20 случаев;

• Полтавская область – 5 случаев;

• Ровенская область – 25 случаев;

• Сумская область – 30 случаев;

• Тернопольская область – 114 случаев;

• Харьковская область – 1 случай;

• Херсонская область – 4 случая;

• Хмельницкая область – 7 случаев;

• Черновицкая область – 171 случай;

• Черкасская область – 55 случаев;

• Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.