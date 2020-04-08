В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 206 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Количество летальных случаев выросло на 7 (с 45 случаев до 52). Выздоровели уже 35 пациентов.

“По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это наибольшее количество случаев заражения, которое было зафиксировано за сутки в Украине с начала вспышки вируса.

Ситуация по Украине следующая:

• Винницкая область – 89 случаев;

• Волынская область – 36 случаев;

• Днепропетровская область – 41 случай;

• Донецкая область – 11 случаев;

• Житомирская область – 21 случай;

• Закарпатская область – 43 случая;

• Запорожская область – 45 случаев;

• Ивано-Франковская область – 198 случаев;

• Кировоградская область – 57 случаев;

• город Киев – 256 случаев;

• Киевская область – 120 случаев;

• Львовская область – 36 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Одесская область – 32 случая;

• Полтавская область – 17 случаев;

• Ровенская область – 44 случая;

• Сумская область – 56 случаев;

• Тернопольская область – 168 случаев;

• Харьковская область – 5 случаев;

• Херсонская область – 15 случаев;

• Хмельницкая область – 15 случаев;

• Черновицкая область – 273 случая;

• Черкасская область – 80 случаев;

• Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.