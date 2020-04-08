Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Количество летальных случаев выросло на 7 (с 45 случаев до 52). Выздоровели уже 35 пациентов.
“По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Стоит отметить, что это наибольшее количество случаев заражения, которое было зафиксировано за сутки в Украине с начала вспышки вируса.
Ситуация по Украине следующая:
• Винницкая область – 89 случаев;
• Волынская область – 36 случаев;
• Днепропетровская область – 41 случай;
• Донецкая область – 11 случаев;
• Житомирская область – 21 случай;
• Закарпатская область – 43 случая;
• Запорожская область – 45 случаев;
• Ивано-Франковская область – 198 случаев;
• Кировоградская область – 57 случаев;
• город Киев – 256 случаев;
• Киевская область – 120 случаев;
• Львовская область – 36 случаев;
• Луганская область – 3 случая;
• Одесская область – 32 случая;
• Полтавская область – 17 случаев;
• Ровенская область – 44 случая;
• Сумская область – 56 случаев;
• Тернопольская область – 168 случаев;
• Харьковская область – 5 случаев;
• Херсонская область – 15 случаев;
• Хмельницкая область – 15 случаев;
• Черновицкая область – 273 случая;
• Черкасская область – 80 случаев;
• Черниговская область – 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 7 апреля было зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.
- Ранее #Буквы рассказывали, что известно о COVID-19: распространение и симптомы.
- Также #Буквы разобрались, у каких групп населения выше шанс заболеть и тяжело перенести болезнь и как о них заботиться .