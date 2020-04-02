Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
“По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев”, – сказано в сообщении.
По областям показатели следующие:
• Винницкая область – 51 случай;
• Волынская область – 10 случаев;
• Днепропетровская область – 10 случаев;
• Донецкая область – 7 случаев;
• Житомирская область – 6 случаев;
• Закарпатская область – 1 случай;
• Запорожская область – 19 случаев;
• Ивано-Франковская область – 74 случая;
• Кировоградская область – 7 случаев;
• город Киев – 160 случаев;
• Киевская область – 64 случая;
• Львовская область – 11 случаев;
• Луганская область – 3 случая;
• Одесская область – 14 случаев;
• Полтавская область – 5 случаев;
• Ровенская область – 19 случаев;
• Сумская область – 26 случаев;
• Тернопольская область – 106 случаев;
• Харьковская область – 1 случай;
• Херсонская область – 4 случая;
• Хмельницкая область – 6 случаев;
• Черновицкая область – 143 случая;
• Черкасская область – 54 случая;
• Черниговская область – 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 апреля в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине было зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.
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