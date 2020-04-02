В Украине по состоянию на утро подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев”, – сказано в сообщении.

По областям показатели следующие:

• Винницкая область – 51 случай;

• Волынская область – 10 случаев;

• Днепропетровская область – 10 случаев;

• Донецкая область – 7 случаев;

• Житомирская область – 6 случаев;

• Закарпатская область – 1 случай;

• Запорожская область – 19 случаев;

• Ивано-Франковская область – 74 случая;

• Кировоградская область – 7 случаев;

• город Киев – 160 случаев;

• Киевская область – 64 случая;

• Львовская область – 11 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Одесская область – 14 случаев;

• Полтавская область – 5 случаев;

• Ровенская область – 19 случаев;

• Сумская область – 26 случаев;

• Тернопольская область – 106 случаев;

• Харьковская область – 1 случай;

• Херсонская область – 4 случая;

• Хмельницкая область – 6 случаев;

• Черновицкая область – 143 случая;

• Черкасская область – 54 случая;

• Черниговская область – 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 апреля в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.