В Украине за минувшие сутки сделали почти 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19, это больше всего с начала эпидемии.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“За прошедшие сутки сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии “, – сказал Степанов.

Он также добавил, что в разрезе регионов за прошедшие сутки больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Черновицкой области – 84, Волынской – 47 и в Киеве – 56.