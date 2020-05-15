Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
“За прошедшие сутки сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии “, – сказал Степанов.
Он также добавил, что в разрезе регионов за прошедшие сутки больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Черновицкой области – 84, Волынской – 47 и в Киеве – 56.
- По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
- В Украине впервые с начала вспышки коронавируса COVID-19 за сутки выздоровело больше людей, чем заразилось. За сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.
- В МОЗ назвали критерии для четырех этапов ослабления карантина.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.