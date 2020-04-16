Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, в течение 15 апреля было получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях. Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди них есть 29 детей и 104 медицинских работника.
Больше всего случаев за последние сутки было зарегистрировано в Черновицкой области (73 человека).
В общей сложности уже подтвержден 4161 случай COVID-19. Среди заболевших – 788 медиков.
Выздоровели еще 43 человека, среди которых 1 медик. Количество выздоровевших выросло с 143 до 186 человек.
За сутки скончались 8 человек (количество летальных случаев возросло со 108 до 116).
Среди умерших 62 мужчины и 54 женщины (преобладают люди в возрасте от 50 лет (86 %)).
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 279 случаев; 12 человек выздоровели;
• Волынская область – 109 случаев; 4 человека скончались, 3 выздоровели;
• Днепропетровская область – 78 случаев, из которых 1 летальный; 8 человек выздоровели;
• Донецкая область – 12 случаев; 1 летальный, 6 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 162 случая, из которых 4 летальных; 1 пациент выздоровел;
• Закарпатская область – 116 случаев, 4 человека скончались, 12 выздоровели;
• Запорожская область – 115 случаев, 2 из которых летальные; 12 человек выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 401 случай; 31 человек скончался, 18 выздоровели;
• город Киев – 644 случая; 12 человек скончались, 27 выздоровели;
• Киевская область – 234 случая, 9 из которых летальные; 14 выздоровели;
• Кировоградская область – 198 случаев; 9 человек скончались, 1 выздоровел;
• Львовская область – 166 случаев, 6 из которых летальные; 6 пациентов выздоровели;
• Луганская область – 4 случая заражения;
• Николаевская область – 22 случая коронавируса;
• Одесская область – 73 случая, из которых 1 летальный;
• Полтавская область – 27 случаев, 1 из которых летальный; 3 пациента выздоровели;
• Ровенская область – 204 случая; 7 человек скончались; 8 выздоровели;
• Сумская область – 80 случаев; 4 человека скончались, 2 выздоровели;
• Тернопольская область – 333 случая, 5 из которых летальные; 18 выздоровели;
• Харьковская область – 40 случаев, 1 из которых летальный; 2 человека выздоровели;
• Херсонская область – 44 случая, из которых 1 летальный; 3 выздоровели;
• Хмельницкая область – 37 случаев; скончались 2 человека, 3 выздоровели;
• Черкасская область – 110 случаев, из которых 2 летальных; 4 выздоровели;
• Черновицкая область – 662 случая; 8 человек скончались, 21 выздоровел;
• Черниговская область – 11 случаев, из которых 1 летальный; 2 выздоровели.
На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка.
На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 72 человека.
Всего в Украине исследовано 42 тыс. 823 пробы на коронавирус методом ПЦР.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля было зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки были подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.