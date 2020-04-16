В Украине вторые сутки подряд фиксируются почти 400 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, в течение 15 апреля было получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях. Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди них есть 29 детей и 104 медицинских работника.

Больше всего случаев за последние сутки было зарегистрировано в Черновицкой области (73 человека).

В общей сложности уже подтвержден 4161 случай COVID-19. Среди заболевших – 788 медиков.

Выздоровели еще 43 человека, среди которых 1 медик. Количество выздоровевших выросло с 143 до 186 человек. За сутки скончались 8 человек (количество летальных случаев возросло со 108 до 116). Среди умерших 62 мужчины и 54 женщины (преобладают люди в возрасте от 50 лет (86 %)).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 279 случаев; 12 человек выздоровели;

• Волынская область – 109 случаев; 4 человека скончались, 3 выздоровели;

• Днепропетровская область – 78 случаев, из которых 1 летальный; 8 человек выздоровели;

• Донецкая область – 12 случаев; 1 летальный, 6 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 162 случая, из которых 4 летальных; 1 пациент выздоровел;

• Закарпатская область – 116 случаев, 4 человека скончались, 12 выздоровели;

• Запорожская область – 115 случаев, 2 из которых летальные; 12 человек выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 401 случай; 31 человек скончался, 18 выздоровели;

• город Киев – 644 случая; 12 человек скончались, 27 выздоровели;

• Киевская область – 234 случая, 9 из которых летальные; 14 выздоровели;

• Кировоградская область – 198 случаев; 9 человек скончались, 1 выздоровел;

• Львовская область – 166 случаев, 6 из которых летальные; 6 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 4 случая заражения;

• Николаевская область – 22 случая коронавируса;

• Одесская область – 73 случая, из которых 1 летальный;

• Полтавская область – 27 случаев, 1 из которых летальный; 3 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 204 случая; 7 человек скончались; 8 выздоровели;

• Сумская область – 80 случаев; 4 человека скончались, 2 выздоровели;

• Тернопольская область – 333 случая, 5 из которых летальные; 18 выздоровели;

• Харьковская область – 40 случаев, 1 из которых летальный; 2 человека выздоровели;

• Херсонская область – 44 случая, из которых 1 летальный; 3 выздоровели;

• Хмельницкая область – 37 случаев; скончались 2 человека, 3 выздоровели;

• Черкасская область – 110 случаев, из которых 2 летальных; 4 выздоровели;

• Черновицкая область – 662 случая; 8 человек скончались, 21 выздоровел;

• Черниговская область – 11 случаев, из которых 1 летальный; 2 выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка.

На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 72 человека.

Всего в Украине исследовано 42 тыс. 823 пробы на коронавирус методом ПЦР.