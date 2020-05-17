Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

По состоянию на 17 мая в Украине зафиксированы 514 летальных случаев, при этом 5116 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день ситуация по областям следующая:

  • Винницкая область – 700 случаев;
  • Волынская область – 599 случаев;
  • Днепропетровская область – 806 случаев;
  • Донецкая область – 121 случай;
  • Житомирская область – 540 случаев;
  • Закарпатская область – 858 случаев;
  • Запорожская область – 365 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1200 случаев;
  • Кировоградская область – 441 случай;
  • Киев – 2221 случай;
  • Киевская область – 1143 случая;
  • Львовская область – 969 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 236 случаев;
  • Одесская область – 734 случая;
  • Полтавская область – 263 случая;
  • Ровенская область – 1104 случая;
  • Сумская область – 161 случай;
  • Тернопольская область – 1065 случаев;
  • Харьковская область – 773 случая;
  • Херсонская область – 167 случаев;
  • Хмельницкая область – 235 случаев;
  • Черновицкая область – 2647 случаев;
  • Черкасская область – 363 случая;
  • Черниговская область – 105 случаев.