В Украине за минувшие сутки, 16 мая, зафиксировали еще 433 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Всего за время пандемии в стране заболели 18 291 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

По состоянию на 17 мая в Украине зафиксированы 514 летальных случаев, при этом 5116 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день ситуация по областям следующая:

Винницкая область – 700 случаев;

Волынская область – 599 случаев;

Днепропетровская область – 806 случаев;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 540 случаев;

Закарпатская область – 858 случаев;

Запорожская область – 365 случаев;

Ивано-Франковская область – 1200 случаев;

Кировоградская область – 441 случай;

Киев – 2221 случай;

Киевская область – 1143 случая;

Львовская область – 969 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 236 случаев;

Одесская область – 734 случая;

Полтавская область – 263 случая;

Ровенская область – 1104 случая;

Сумская область – 161 случай;

Тернопольская область – 1065 случаев;

Харьковская область – 773 случая;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черновицкая область – 2647 случаев;

Черкасская область – 363 случая;

Черниговская область – 105 случаев.