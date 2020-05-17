Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.
По состоянию на 17 мая в Украине зафиксированы 514 летальных случаев, при этом 5116 пациентов выздоровели.
На сегодняшний день ситуация по областям следующая:
- Винницкая область – 700 случаев;
- Волынская область – 599 случаев;
- Днепропетровская область – 806 случаев;
- Донецкая область – 121 случай;
- Житомирская область – 540 случаев;
- Закарпатская область – 858 случаев;
- Запорожская область – 365 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1200 случаев;
- Кировоградская область – 441 случай;
- Киев – 2221 случай;
- Киевская область – 1143 случая;
- Львовская область – 969 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 236 случаев;
- Одесская область – 734 случая;
- Полтавская область – 263 случая;
- Ровенская область – 1104 случая;
- Сумская область – 161 случай;
- Тернопольская область – 1065 случаев;
- Харьковская область – 773 случая;
- Херсонская область – 167 случаев;
- Хмельницкая область – 235 случаев;
- Черновицкая область – 2647 случаев;
- Черкасская область – 363 случая;
- Черниговская область – 105 случаев.
- По состоянию на 14 мая, в Украине впервые с начала вспышки коронавируса COVID-19 за сутки выздоровело больше людей, чем заболело (427 человек против 422).