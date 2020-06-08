Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, 12 195 пациентов выздоровели. Всего проведено 431 085 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1150 случаев;
  • Волынская область – 1079 случаев;
  • Днепропетровская область – 971 случай;
  • Донецкая область – 231 случай;
  • Житомирская область – 897 случаев;
  • Закарпатская область – 1386 случаев;
  • Запорожская область – 496 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1582 случая;
  • Кировоградская область – 559 случаев;
  • Киев – 3490 случаев;
  • Киевская область – 1812 случаев;
  • Львовская область – 2162 случая;
  • Луганская область – 54 случая;
  • Николаевская область – 309 случаев;
  • Одесская область – 1002 случая;
  • Полтавская область – 274 случая;
  • Ровенская область – 2071 случай;
  • Сумская область – 193 случая;
  • Тернопольская область – 1294 случая;
  • Харьковская область – 1287 случаев;
  • Херсонская область – 179 случаев;
  • Хмельницкая область – 518 случаев;
  • Черновицкая область – 3698 случаев;
  • Черкасская область – 469 случаев;
  • Черниговская область – 299 случаев.