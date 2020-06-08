Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Так, 12 195 пациентов выздоровели. Всего проведено 431 085 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1150 случаев;
- Волынская область – 1079 случаев;
- Днепропетровская область – 971 случай;
- Донецкая область – 231 случай;
- Житомирская область – 897 случаев;
- Закарпатская область – 1386 случаев;
- Запорожская область – 496 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1582 случая;
- Кировоградская область – 559 случаев;
- Киев – 3490 случаев;
- Киевская область – 1812 случаев;
- Львовская область – 2162 случая;
- Луганская область – 54 случая;
- Николаевская область – 309 случаев;
- Одесская область – 1002 случая;
- Полтавская область – 274 случая;
- Ровенская область – 2071 случай;
- Сумская область – 193 случая;
- Тернопольская область – 1294 случая;
- Харьковская область – 1287 случаев;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 3698 случаев;
- Черкасская область – 469 случаев;
- Черниговская область – 299 случаев.
- По состоянию на утро 7 июня выявили 485 случаев инфицирования COVID-19.