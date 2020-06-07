Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, в Украине 26 999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 788 летальных, 12 054 пациенты выздоровели. Всего проведено 424 046 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1136 случаев;
  • Волынская область – 1052 случая;
  • Днепропетровская область – 971 случай;
  • Донецкая область – 231 случай;
  • Житомирская область – 881 случай;
  • Закарпатская область – 1322 случая;
  • Запорожская область – 495 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1562 случая;
  • Кировоградская область – 553 случая;
  • Киев – 3418 случаев;
  • Киевская область – 1784 случая;
  • Львовская область – 2121 случай;
  • Луганская область – 54 случая;
  • Николаевская область – 309 случаев;
  • Одесская область – 996 случаев;
  • Полтавская область – 274 случая;
  • Ровенская область – 2046 случаев;
  • Сумская область – 193 случая;
  • Тернопольская область – 1275 случаев;
  • Харьковская область – 1251 случая;
  • Херсонская область – 179 случаев;
  • Хмельницкая область – 518 случаев;
  • Черновицкая область – 3639 случаев;
  • Черкасская область – 460 случаев;
  • Черниговская область – 279 случаев.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус. Это позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала.

В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.