По состоянию на утро 7 июня выявили 485 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, в Украине 26 999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 788 летальных, 12 054 пациенты выздоровели. Всего проведено 424 046 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1136 случаев;

Волынская область – 1052 случая;

Днепропетровская область – 971 случай;

Донецкая область – 231 случай;

Житомирская область – 881 случай;

Закарпатская область – 1322 случая;

Запорожская область – 495 случаев;

Ивано-Франковская область – 1562 случая;

Кировоградская область – 553 случая;

Киев – 3418 случаев;

Киевская область – 1784 случая;

Львовская область – 2121 случай;

Луганская область – 54 случая;

Николаевская область – 309 случаев;

Одесская область – 996 случаев;

Полтавская область – 274 случая;

Ровенская область – 2046 случаев;

Сумская область – 193 случая;

Тернопольская область – 1275 случаев;

Харьковская область – 1251 случая;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 518 случаев;

Черновицкая область – 3639 случаев;

Черкасская область – 460 случаев;

Черниговская область – 279 случаев.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус. Это позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала.

В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.