Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Так, в Украине 26 999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 788 летальных, 12 054 пациенты выздоровели. Всего проведено 424 046 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1136 случаев;
- Волынская область – 1052 случая;
- Днепропетровская область – 971 случай;
- Донецкая область – 231 случай;
- Житомирская область – 881 случай;
- Закарпатская область – 1322 случая;
- Запорожская область – 495 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1562 случая;
- Кировоградская область – 553 случая;
- Киев – 3418 случаев;
- Киевская область – 1784 случая;
- Львовская область – 2121 случай;
- Луганская область – 54 случая;
- Николаевская область – 309 случаев;
- Одесская область – 996 случаев;
- Полтавская область – 274 случая;
- Ровенская область – 2046 случаев;
- Сумская область – 193 случая;
- Тернопольская область – 1275 случаев;
- Харьковская область – 1251 случая;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 3639 случаев;
- Черкасская область – 460 случаев;
- Черниговская область – 279 случаев.
Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус. Это позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала.
В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.
- По состоянию на утро субботы в Украине зафиксировано 26514 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружено 550 новых случаев.
- 5 июня Украина перешла к следующему этапу ослабления карантина.