Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Так, по состоянию на 29 июня в Украине зафиксировано 43 628 случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели.
Всего проведено 649 150 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1846 случаев;
- Волынская область – 2312 случаев;
- Днепропетровская область – 1087 случаев;
- Донецкая область – 481 случай;
- Житомирская область – 1404 случая;
- Закарпатская область – 2792 случая;
- Запорожская область – 570 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2350 случаев;
- Кировоградская область – 646 случаев;
- Киев – 4980 случаев;
- Киевская область – 2546 случаев;
- Львовская область – 5292 случая;
- Луганская область – 80 случаев;
- Николаевская область – 442 случая;
- Одесская область – 1632 случая;
- Полтавская область – 312 случаев;
- Ровенская область – 3638 случаев;
- Сумская область – 296 случаев;
- Тернопольская область – 1913 случаев;
- Харьковская область – 2098 случаев;
- Херсонская область – 191 случай;
- Хмельницкая область – 798 случаев;
- Черновицкая область – 4745 случаев;
- Черкасская область – 642 случая;
- Черниговская область – 535 случаев.
- В Киеве за 27 июня от осложнений коронавирусной болезни умерло 4 человека.
- В Вооруженных силах Украины за 27 июня зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом.