Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, по состоянию на 29 июня в Украине зафиксировано 43 628 случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели.

Всего проведено 649 150 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1846 случаев;
  • Волынская область – 2312 случаев;
  • Днепропетровская область – 1087 случаев;
  • Донецкая область – 481 случай;
  • Житомирская область – 1404 случая;
  • Закарпатская область – 2792 случая;
  • Запорожская область – 570 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2350 случаев;
  • Кировоградская область – 646 случаев;
  • Киев – 4980 случаев;
  • Киевская область – 2546 случаев;
  • Львовская область – 5292 случая;
  • Луганская область – 80 случаев;
  • Николаевская область – 442 случая;
  • Одесская область – 1632 случая;
  • Полтавская область – 312 случаев;
  • Ровенская область – 3638 случаев;
  • Сумская область – 296 случаев;
  • Тернопольская область – 1913 случаев;
  • Харьковская область – 2098 случаев;
  • Херсонская область – 191 случай;
  • Хмельницкая область – 798 случаев;
  • Черновицкая область – 4745 случаев;
  • Черкасская область – 642 случая;
  • Черниговская область – 535 случаев.

  • В Киеве за 27 июня от осложнений коронавирусной болезни умерло 4 человека.
  • В Вооруженных силах Украины за 27 июня зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом.