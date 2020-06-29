В Украине за прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, по состоянию на 29 июня в Украине зафиксировано 43 628 случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели.

Всего проведено 649 150 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1846 случаев;

Волынская область – 2312 случаев;

Днепропетровская область – 1087 случаев;

Донецкая область – 481 случай;

Житомирская область – 1404 случая;

Закарпатская область – 2792 случая;

Запорожская область – 570 случаев;

Ивано-Франковская область – 2350 случаев;

Кировоградская область – 646 случаев;

Киев – 4980 случаев;

Киевская область – 2546 случаев;

Львовская область – 5292 случая;

Луганская область – 80 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 1632 случая;

Полтавская область – 312 случаев;

Ровенская область – 3638 случаев;

Сумская область – 296 случаев;

Тернопольская область – 1913 случаев;

Харьковская область – 2098 случаев;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 798 случаев;

Черновицкая область – 4745 случаев;

Черкасская область – 642 случая;

Черниговская область – 535 случаев.