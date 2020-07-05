Об этом говорится на сайте СНБО.
За последние сутки обнаружили 823 инфицированных. Всего в Украине от осложнений заболевания умерли 1 249 человек, из них 22 — за последние сутки.
Выздоровели от болезни 21 376, из них за сутки — 221.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 1951 случай;
Волынская область – 2705 случаев;
Днепропетровская область – 1115 случаев;
Донецкая область – 680 случаев;
Житомирская область – 1461 случай;
Закарпатская область – 3321 случай;
Запорожская область – 597 случаев;
Ивано-Франковская область – 2655 случаев;
Кировоградская область – 658 случаев;
Киев – 5543 случая;
Киевская область – 2774 случая;
Львовская область – 6197 случаев;
Луганская область – 84 случая;
Николаевская область – 458 случаев;
Одесская область – 1865 случаев;
Полтавская область – 324 случая;
Ровенская область – 4108 случаев;
Сумская область – 317 случаев;
Тернопольская область – 2069 случаев;
Харьковская область – 2348 случаев;
Херсонская область – 196 случаев;
Хмельницкая область – 839 случаев;
Черновицкая область – 5002 случая;
Черкасская область – 661 случай;
Черниговская область – 572 случая.
- В Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 21 115 выздоровели, 1227 умерли.