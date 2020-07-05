В Украине по состоянию на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, новых случаев - 823.

Об этом говорится на сайте СНБО.

За последние сутки обнаружили 823 инфицированных. Всего в Украине от осложнений заболевания умерли 1 249 человек, из них 22 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни 21 376, из них за сутки — 221.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1951 случай;

Волынская область – 2705 случаев;

Днепропетровская область – 1115 случаев;

Донецкая область – 680 случаев;

Житомирская область – 1461 случай;

Закарпатская область – 3321 случай;

Запорожская область – 597 случаев;

Ивано-Франковская область – 2655 случаев;

Кировоградская область – 658 случаев;

Киев – 5543 случая;

Киевская область – 2774 случая;

Львовская область – 6197 случаев;

Луганская область – 84 случая;

Николаевская область – 458 случаев;

Одесская область – 1865 случаев;

Полтавская область – 324 случая;

Ровенская область – 4108 случаев;

Сумская область – 317 случаев;

Тернопольская область – 2069 случаев;

Харьковская область – 2348 случаев;

Херсонская область – 196 случаев;

Хмельницкая область – 839 случаев;

Черновицкая область – 5002 случая;

Черкасская область – 661 случай;

Черниговская область – 572 случая.