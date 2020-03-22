Сегодня в Украине зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом. Теперь общее количество зараженных — 63 человека.

Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире канала “Украина 24”.

“На данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая”, — сказал он.

Кроме того, за последние сутки в Украине были зафиксированы 114 подозрений на коронавирус.

“Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать как новые инфицирования коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемиологическое расследование, но и оказание медицинской помощи”, — уточнил он.

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