Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 853 случая;
  • Волынская область – 759 случаев;
  • Днепропетровская область – 865 случаев;
  • Донецкая область – 143 случая;
  • Житомирская область – 618 случаев;
  • Закарпатская область – 1042 случая;
  • Запорожская область – 403 случая;
  • Ивано-Франковская область – 1274 случая;
  • Кировоградская область – 466 случаев;
  • м. Киев – 2569 случаев;
  • Киевская область – 1375 случаев;
  • Львовская область – 1285 случаев;
  • Луганская область – 43 случая;
  • Николаевская область – 280 случаев;
  • Одесская область – 821 случай;
  • Полтавская область – 266 случаев;
  • Ровенская область – 1368 случаев;
  • Сумская область – 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1108 случаев;
  • Харьковская область – 892 случая;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Хмельницкая область – 329 случаев;
  • Черновицкая область – 2964 случая;
  • Черкасская область – 387 случаев;
  • Черниговская область – 127 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51686 сообщений о подозрении на COVID-19.

  • 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
  • В Украине с 25 мая должно заработать метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
  • В Министерстве охраны здоровья сообщили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия ограничений карантина, введенных из-за эпидемии коронавируса.