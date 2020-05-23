Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 853 случая;
- Волынская область – 759 случаев;
- Днепропетровская область – 865 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 618 случаев;
- Закарпатская область – 1042 случая;
- Запорожская область – 403 случая;
- Ивано-Франковская область – 1274 случая;
- Кировоградская область – 466 случаев;
- м. Киев – 2569 случаев;
- Киевская область – 1375 случаев;
- Львовская область – 1285 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 280 случаев;
- Одесская область – 821 случай;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровенская область – 1368 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1108 случаев;
- Харьковская область – 892 случая;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 329 случаев;
- Черновицкая область – 2964 случая;
- Черкасская область – 387 случаев;
- Черниговская область – 127 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51686 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая должно заработать метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
- В Министерстве охраны здоровья сообщили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия ограничений карантина, введенных из-за эпидемии коронавируса.