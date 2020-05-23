В Украине уже зафиксировано 20580 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За сутки обнаружено 432 новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 853 случая;

Волынская область – 759 случаев;

Днепропетровская область – 865 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 618 случаев;

Закарпатская область – 1042 случая;

Запорожская область – 403 случая;

Ивано-Франковская область – 1274 случая;

Кировоградская область – 466 случаев;

м. Киев – 2569 случаев;

Киевская область – 1375 случаев;

Львовская область – 1285 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 280 случаев;

Одесская область – 821 случай;

Полтавская область – 266 случаев;

Ровенская область – 1368 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1108 случаев;

Харьковская область – 892 случая;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черновицкая область – 2964 случая;

Черкасская область – 387 случаев;

Черниговская область – 127 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51686 сообщений о подозрении на COVID-19.