Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки зафиксировано 468 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 993 случая;
- Волынская область – 908 случаев;
- Днепропетровская область – 942 случая;
- Донецкая область – 163 случая;
- Житомирская область – 739 случаев;
- Закарпатская область – 1189 случаев;
- Запорожская область – 444 случая;
- Ивано-Франковская область – 1402 случая;
- Кировоградская область – 511 случаев;
- Киев – 2985 случаев;
- Киевская область – 1573 случая;
- Львовская область – 1669 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Николаевская область – 293 случая;
- Одесская область – 888 случаев;
- Полтавская область – 270 случаев;
- Ровенская область – 1713 случаев;
- Сумская область – 168 случаев;
- Тернопольская область – 1169 случаев;
- Харьковская область – 1066 случаев;
- Херсонская область – 178 случаев;
- Хмельницкая область – 444 случая;
- Черновицкая область – 3349 случаев;
- Черкасская область – 402 случая;
- Черниговская область – 167 случаев.
- За прошедшие сутки, 30 мая, в Киеве лабораторно подтвердили коронавирус у 81 человека. 11 из них – медики.