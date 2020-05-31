Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 468 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 993 случая;
  • Волынская область – 908 случаев;
  • Днепропетровская область – 942 случая;
  • Донецкая область – 163 случая;
  • Житомирская область – 739 случаев;
  • Закарпатская область – 1189 случаев;
  • Запорожская область – 444 случая;
  • Ивано-Франковская область – 1402 случая;
  • Кировоградская область – 511 случаев;
  • Киев – 2985 случаев;
  • Киевская область – 1573 случая;
  • Львовская область – 1669 случаев;
  • Луганская область – 47 случаев;
  • Николаевская область – 293 случая;
  • Одесская область – 888 случаев;
  • Полтавская область – 270 случаев;
  • Ровенская область – 1713 случаев;
  • Сумская область – 168 случаев;
  • Тернопольская область – 1169 случаев;
  • Харьковская область – 1066 случаев;
  • Херсонская область – 178 случаев;
  • Хмельницкая область – 444 случая;
  • Черновицкая область – 3349 случаев;
  • Черкасская область – 402 случая;
  • Черниговская область – 167 случаев.