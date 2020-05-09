Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2909 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Черновицкой (82), Харьковской области (50) и городе Киеве (50 случаев).

Кроме этого, число жертв в Украине за время пандемии коронавируса составило 376 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 15 смертей.

Луганская область стала единственной, где за сутки не зафиксировали случаев COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 522 случая;
  • Волынская область – 445 случаев;
  • Днепропетровская область – 681 случай;
  • Донецкая область – 99 случаев;
  • Житомирская область – 485 случаев;
  • Закарпатская область – 678 случаев;
  • Запорожская область – 320 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1095 случаев;
  • Кировоградская область – 411 случаев;
  • г. Киев – 1771 случай;
  • Киевская область – 959 случаев;
  • Львовская область – 699 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 204 случая;
  • Одесская область – 619 случаев;
  • Полтавская область – 240 случаев;
  • Ровенская область – 877 случаев;
  • Сумская область – 152 случая;
  • Тернопольская область – 977 случаев;
  • Харьковская область – 528 случаев;
  • Херсонская область – 156 случаев;
  • Хмельницкая область – 165 случаев;
  • Черновицкая область – 2179 случаев;
  • Черкасская область – 333 случая;
  • Черниговская область – 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.

  • Виктор Ляшко ранее заявлял, что полная отмена мер карантина в Украине может привести к 140 тысячам смертей до конца года вследствие заражения коронавирусом.