Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2909 человек.
Больше всего новых случаев выявлено в Черновицкой (82), Харьковской области (50) и городе Киеве (50 случаев).
Кроме этого, число жертв в Украине за время пандемии коронавируса составило 376 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 15 смертей.
Луганская область стала единственной, где за сутки не зафиксировали случаев COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 522 случая;
- Волынская область – 445 случаев;
- Днепропетровская область – 681 случай;
- Донецкая область – 99 случаев;
- Житомирская область – 485 случаев;
- Закарпатская область – 678 случаев;
- Запорожская область – 320 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1095 случаев;
- Кировоградская область – 411 случаев;
- г. Киев – 1771 случай;
- Киевская область – 959 случаев;
- Львовская область – 699 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 204 случая;
- Одесская область – 619 случаев;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровенская область – 877 случаев;
- Сумская область – 152 случая;
- Тернопольская область – 977 случаев;
- Харьковская область – 528 случаев;
- Херсонская область – 156 случаев;
- Хмельницкая область – 165 случаев;
- Черновицкая область – 2179 случаев;
- Черкасская область – 333 случая;
- Черниговская область – 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Виктор Ляшко ранее заявлял, что полная отмена мер карантина в Украине может привести к 140 тысячам смертей до конца года вследствие заражения коронавирусом.