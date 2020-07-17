Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: во Львовской области – 132, Ровенской области – 88 и Киеве – 76.

За сутки умерли 11 человек. Всего с начала вспышки в Украине зафиксировано 1456 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 838 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 29 769 пациентов.

По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2253 случая;
  • Волынская область – 3188 случаев;
  • Днепропетровская область – 1174 случая;
  • Донецкая область – 781 случай;
  • Житомирская область – 1580 случаев;
  • Закарпатская область – 4229 случаев;
  • Запорожская область – 658 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 3309 случаев;
  • Кировоградская область – 677 случаев;
  • м. Киев – 6689 случаев;
  • Киевская область – 3184 случая;
  • Львовская область – 7754 случая;
  • Луганская область – 100 случаев;
  • Николаевская область – 504 случая;
  • Одесская область – 2435 случаев;
  • Полтавская область – 347 случаев;
  • Ровенская область – 4940 случаев;
  • Сумская область – 352 случая;
  • Тернопольская область – 2358 случаев;
  • Харьковская область – 2909 случаев;
  • Херсонская область – 207 случаев;
  • Хмельницкая область – 942 случая;
  • Черновицкая область – 5262 случая;
  • Черкасская область – 800 случаев;
  • Черниговская область – 632 случая.