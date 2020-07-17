В Украине по состоянию на 17 июля зафиксировано 57 264 случая заболевания COVID-19, за сутки - 809 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: во Львовской области – 132, Ровенской области – 88 и Киеве – 76.

За сутки умерли 11 человек. Всего с начала вспышки в Украине зафиксировано 1456 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 838 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 29 769 пациентов.

По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2253 случая;

Волынская область – 3188 случаев;

Днепропетровская область – 1174 случая;

Донецкая область – 781 случай;

Житомирская область – 1580 случаев;

Закарпатская область – 4229 случаев;

Запорожская область – 658 случаев;

Ивано-Франковская область – 3309 случаев;

Кировоградская область – 677 случаев;

м. Киев – 6689 случаев;

Киевская область – 3184 случая;

Львовская область – 7754 случая;

Луганская область – 100 случаев;

Николаевская область – 504 случая;

Одесская область – 2435 случаев;

Полтавская область – 347 случаев;

Ровенская область – 4940 случаев;

Сумская область – 352 случая;

Тернопольская область – 2358 случаев;

Харьковская область – 2909 случаев;

Херсонская область – 207 случаев;

Хмельницкая область – 942 случая;

Черновицкая область – 5262 случая;

Черкасская область – 800 случаев;

Черниговская область – 632 случая.