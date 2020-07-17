Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: во Львовской области – 132, Ровенской области – 88 и Киеве – 76.
За сутки умерли 11 человек. Всего с начала вспышки в Украине зафиксировано 1456 летальных случаев.
При этом за сутки выздоровели 838 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 29 769 пациентов.
По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2253 случая;
- Волынская область – 3188 случаев;
- Днепропетровская область – 1174 случая;
- Донецкая область – 781 случай;
- Житомирская область – 1580 случаев;
- Закарпатская область – 4229 случаев;
- Запорожская область – 658 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3309 случаев;
- Кировоградская область – 677 случаев;
- м. Киев – 6689 случаев;
- Киевская область – 3184 случая;
- Львовская область – 7754 случая;
- Луганская область – 100 случаев;
- Николаевская область – 504 случая;
- Одесская область – 2435 случаев;
- Полтавская область – 347 случаев;
- Ровенская область – 4940 случаев;
- Сумская область – 352 случая;
- Тернопольская область – 2358 случаев;
- Харьковская область – 2909 случаев;
- Херсонская область – 207 случаев;
- Хмельницкая область – 942 случая;
- Черновицкая область – 5262 случая;
- Черкасская область – 800 случаев;
- Черниговская область – 632 случая.
- Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.