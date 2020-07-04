Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
От коронавирусной инфекции вообще умерли 1227 человек, из них 15 – за последние сутки.
Выздоровели уже 21 155 человек, за сутки – 597.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 176, Киеве – 118, Волынской области – 92, Ровенской области – 91, Закарпатской области -88.
Новых случаев COVID-19 не обнаружено в Донецкой, Полтавской и Луганской областях.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.