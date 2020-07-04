В Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

От коронавирусной инфекции вообще умерли 1227 человек, из них 15 – за последние сутки.

Выздоровели уже 21 155 человек, за сутки – 597.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 176, Киеве – 118, Волынской области – 92, Ровенской области – 91, Закарпатской области -88.

Новых случаев COVID-19 не обнаружено в Донецкой, Полтавской и Луганской областях.