Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
“За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 433 человека, это самое большое количество выздоровевших за все время пандемии”, – сказал Степанов.
На видео с 3 мин. 30 сек.
По данным Центра общественного здоровья МОЗ, в общем выздоровели 4906 пациентов, в том числе 1262 медработники, – повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. – 700 (385 выздоровели)
- Волынская обл. – 599 (149 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 806 (95 выздоровели)
- Донецкая обл. – 121 (34 выздоровели)
- Житомирская обл. – 540 (140 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 858 (159 выздоровели)
- Запорожская обл. – 365 (181 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. – 1200 (468 выздоровели)
- м. Киев – 2221 (222 выздоровели)
- Киевская обл. – 1143 (206 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 441 (310 выздоровели)
- Луганская обл. – 42 (18 выздоровели)
- Львовская обл. – 969 (186 выздоровели)
- Николаевская обл. – 236 (82 выздоровели)
- Одесская обл. – 734 (43 выздоровели)
- Полтавская обл. – 263 (179 выздоровели)
- Ровенская обл. – 1104 (347 выздоровели)
- Сумская обл. – 161 (89 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1065 (547 выздоровели)
- Харьковская обл. – 773 (119 выздоровели)
- Херсонская обл. – 167 (104 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 235 (55 выздоровели)
- Черкасская обл. – 363 (200 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 2647 (563 выздоровели)
- Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).
Всего в Украине подтверждено 17 858 случаев заражения COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
“В целом заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков”, – говорится в сообщении.
В Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР.
- В Украине на следующей неделе планируют запустить ИФА-тестирование на выявление коронавирусной инфекции и антител.