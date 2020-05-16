За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 433 человека, которые выздоровели от коронавируса. Это рекордное количество за все время эпидемии.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 433 человека, это самое большое количество выздоровевших за все время пандемии”, – сказал Степанов.

На видео с 3 мин. 30 сек.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ, в общем выздоровели 4906 пациентов, в том числе 1262 медработники, – повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 700 (385 выздоровели)

Волынская обл. – 599 (149 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 806 (95 выздоровели)

Донецкая обл. – 121 (34 выздоровели)

Житомирская обл. – 540 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. – 858 (159 выздоровели)

Запорожская обл. – 365 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 1200 (468 выздоровели)

м. Киев – 2221 (222 выздоровели)

Киевская обл. – 1143 (206 выздоровели)

Кировоградская обл. – 441 (310 выздоровели)

Луганская обл. – 42 (18 выздоровели)

Львовская обл. – 969 (186 выздоровели)

Николаевская обл. – 236 (82 выздоровели)

Одесская обл. – 734 (43 выздоровели)

Полтавская обл. – 263 (179 выздоровели)

Ровенская обл. – 1104 (347 выздоровели)

Сумская обл. – 161 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1065 (547 выздоровели)

Харьковская обл. – 773 (119 выздоровели)

Херсонская обл. – 167 (104 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 235 (55 выздоровели)

Черкасская обл. – 363 (200 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2647 (563 выздоровели)

Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Всего в Украине подтверждено 17 858 случаев заражения COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

“В целом заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков”, – говорится в сообщении.

В Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР.