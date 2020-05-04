Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, за сутки скончалось 15 человек. Он подчеркнул, что все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 436 случаев;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 460 случаев;
- Донецкая область – 81 случай;
- Житомирская область – 430 случаев;
- Закарпатская область – 531 случай;
- Запорожская область – 285 случаев;
- Ивано-Франковская область – 984 случая;
- Кировоградская область – 401 случай;
- Киев – 1535 случаев;
- Киевская область – 853 случая;
- Львовская область – 506 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Николаевская область – 161 случай;
- Одесская область – 427 случаев;
- Полтавская область – 227 случаев;
- Ровенская область – 750 случаев;
- Сумская область – 112 случаев;
- Тернопольская область – 896 случаев;
- Харьковская область – 361 случай;
- Херсонская область – 139 случаев;
- Хмельницкая область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 1887 случаев;
- Черкасская область – 312 случаев;
- Черниговская область – 64 случая.
- Количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3 млн 566 тыс. человек, из них умерли свыше 247 000 человек, выздоровели – 1 млн 125 тысяч человек.