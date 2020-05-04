В Украине зафиксировали 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, за сутки скончалось 15 человек. Он подчеркнул, что все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 436 случаев;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 460 случаев;

Донецкая область – 81 случай;

Житомирская область – 430 случаев;

Закарпатская область – 531 случай;

Запорожская область – 285 случаев;

Ивано-Франковская область – 984 случая;

Кировоградская область – 401 случай;

Киев – 1535 случаев;

Киевская область – 853 случая;

Львовская область – 506 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Николаевская область – 161 случай;

Одесская область – 427 случаев;

Полтавская область – 227 случаев;

Ровенская область – 750 случаев;

Сумская область – 112 случаев;

Тернопольская область – 896 случаев;

Харьковская область – 361 случай;

Херсонская область – 139 случаев;

Хмельницкая область – 116 случаев;

Черновицкая область – 1887 случаев;

Черкасская область – 312 случаев;

Черниговская область – 64 случая.