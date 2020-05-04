Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, за сутки скончалось 15 человек. Он подчеркнул, что все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 436 случаев;
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 460 случаев;
  • Донецкая область – 81 случай;
  • Житомирская область – 430 случаев;
  • Закарпатская область – 531 случай;
  • Запорожская область – 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 984 случая;
  • Кировоградская область – 401 случай;
  • Киев – 1535 случаев;
  • Киевская область – 853 случая;
  • Львовская область – 506 случаев;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Николаевская область – 161 случай;
  • Одесская область – 427 случаев;
  • Полтавская область – 227 случаев;
  • Ровенская область – 750 случаев;
  • Сумская область – 112 случаев;
  • Тернопольская область – 896 случаев;
  • Харьковская область – 361 случай;
  • Херсонская область – 139 случаев;
  • Хмельницкая область – 116 случаев;
  • Черновицкая область – 1887 случаев;
  • Черкасская область – 312 случаев;
  • Черниговская область – 64 случая.

  • Количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3 млн 566 тыс. человек, из них умерли свыше 247 000 человек, выздоровели – 1 млн 125 тысяч человек.