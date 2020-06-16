Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавирусной болезни, из них 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели.

Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1455 случаев;
  • Волынская область – 1499 случаев;
  • Днепропетровская область – 1004 случая;
  • Донецкая область – 338 случаев;
  • Житомирская область – 1101 случай;
  • Закарпатская область – 1726 случаев;
  • Запорожская область – 531 случай;
  • Ивано-Франковская область – 1809 случаев;
  • Кировоградская область – 590 случаев;
  • Киев – 3985 случаев;
  • Киевская область – 2049 случаев;
  • Львовская область – 3072 случая;
  • Луганская область – 60 случаев;
  • Николаевская область – 321 случай;
  • Одесская область – 1133 случая;
  • Полтавская область – 279 случаев;
  • Ровенская область – 2473 случая;
  • Сумская область – 228 случаев;
  • Тернопольская область – 1483 случая;
  • Харьковская область – 1595 случаев;
  • Херсонская область – 183 случая;
  • Хмельницкая область – 560 случаев;
  • Черновицкая область – 4013 случаев;
  • Черкасская область – 562 случая;
  • Черниговская область – 427 случаев.