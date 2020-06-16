Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавирусной болезни, из них 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели.
Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1455 случаев;
- Волынская область – 1499 случаев;
- Днепропетровская область – 1004 случая;
- Донецкая область – 338 случаев;
- Житомирская область – 1101 случай;
- Закарпатская область – 1726 случаев;
- Запорожская область – 531 случай;
- Ивано-Франковская область – 1809 случаев;
- Кировоградская область – 590 случаев;
- Киев – 3985 случаев;
- Киевская область – 2049 случаев;
- Львовская область – 3072 случая;
- Луганская область – 60 случаев;
- Николаевская область – 321 случай;
- Одесская область – 1133 случая;
- Полтавская область – 279 случаев;
- Ровенская область – 2473 случая;
- Сумская область – 228 случаев;
- Тернопольская область – 1483 случая;
- Харьковская область – 1595 случаев;
- Херсонская область – 183 случая;
- Хмельницкая область – 560 случаев;
- Черновицкая область – 4013 случаев;
- Черкасская область – 562 случая;
- Черниговская область – 427 случаев.