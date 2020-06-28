Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 129 летальных, 18 934 пациенты выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1833 случая;
  • Волынская область – 2228 случаев;
  • Днепропетровская область – 1087 случаев;
  • Донецкая область – 479 случаев;
  • Житомирская область – 1396 случаев;
  • Закарпатская область – 2726 случаев;
  • Запорожская область – 568 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2300 случаев;
  • Кировоградская область – 646 случаев;
  • Киев – 4935 случаев;
  • Киевская область – 2506 случаев;
  • Львовская область – 5177 случаев;
  • Луганская область – 80 случаев;
  • Николаевская область – 436 случаев;
  • Одесская область – 1601 случай;
  • Полтавская область – 310 случаев;
  • Ровенская область – 3568 случаев;
  • Сумская область – 295 случаев;
  • Тернопольская область – 1893 случая;
  • Харьковская область – 2082 случая;
  • Херсонская область – 191 случай;
  • Хмельницкая область – 791 случай;
  • Черновицкая область – 4686 случаев;
  • Черкасская область – 642 случая;
  • Черниговская область – 526 случаев.

Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.

  • Ранее Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о том, что длительное ношение медицинской маски якобы вызывает интоксикацию углекислым газом и кислородную недостаточность.
  • Ранее в Офисе Президента сообщили, что для контроля за соблюдением карантина в регионах планируется привлечь муниципальные патрули.