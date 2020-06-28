Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Так, в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 129 летальных, 18 934 пациенты выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1833 случая;
- Волынская область – 2228 случаев;
- Днепропетровская область – 1087 случаев;
- Донецкая область – 479 случаев;
- Житомирская область – 1396 случаев;
- Закарпатская область – 2726 случаев;
- Запорожская область – 568 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2300 случаев;
- Кировоградская область – 646 случаев;
- Киев – 4935 случаев;
- Киевская область – 2506 случаев;
- Львовская область – 5177 случаев;
- Луганская область – 80 случаев;
- Николаевская область – 436 случаев;
- Одесская область – 1601 случай;
- Полтавская область – 310 случаев;
- Ровенская область – 3568 случаев;
- Сумская область – 295 случаев;
- Тернопольская область – 1893 случая;
- Харьковская область – 2082 случая;
- Херсонская область – 191 случай;
- Хмельницкая область – 791 случай;
- Черновицкая область – 4686 случаев;
- Черкасская область – 642 случая;
- Черниговская область – 526 случаев.
Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.
- Ранее Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о том, что длительное ношение медицинской маски якобы вызывает интоксикацию углекислым газом и кислородную недостаточность.
- Ранее в Офисе Президента сообщили, что для контроля за соблюдением карантина в регионах планируется привлечь муниципальные патрули.